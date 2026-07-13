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El emocionante recibimiento a Juan Manuel Sanabria al volver a su club tras su actuación con la selección uruguaya en el Mundial 2026; mirá el video

El lateral izquierdo fue recibido de gran forma por sus compañeros de la MLS tras su debut mundialista

13 de julio de 2026 8:00 hs

El emocionante recibimiento a Juan Manuel Sanabria en Real Salt Lake

Con aplausos, gritos y abrazos, el futbolista de la selección uruguaya Juan Manuel Sanabria fue recibido en su equipo, Real Salt Lake de Estados Unidos, luego de su buena actuación en el Mundial 2026 con la celeste.

El lateral izquierdo que utilizó Marcelo Bielsa tuvo su debut mundialista y fue recibido de gran forma por sus compañeros de la MLS.

El emocionante recibimiento a Juan Manuel Sanabria en Real Salt Lake

El emocionante recibimiento a Juan Manuel Sanabria en Real Salt Lake

“Con muchas ganas de empezar ya el torneo, con muchas ganas de unirme a los compañeros para iniciar, así que contento”, dijo el floridense a las redes de su club.

Sanabria fue uno de los destaques de Uruguay en el Mundial 2026.

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El emocionante recibimiento a Juan Manuel Sanabria en Real Salt Lake

El emocionante recibimiento a Juan Manuel Sanabria en Real Salt Lake

En el debut ante Arabia Saudita ingresó en el entretiempo como lateral izquierdo y su buena actuación lo mantuvo en el equipo titular en los siguientes partidos ante Cabo Verde y España.

Lamine Yamal y Juan Manuel Sanabria

Lamine Yamal y Juan Manuel Sanabria

Ante la roja se destacó por su gran marca ante Lamine Yamal, la figura de FC Barcelona, lo que fue destacado especialmente por Bielsa.

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