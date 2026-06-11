Marcos Senesi se suma a Argentina para el Mundial 2026: el reciente fichaje del Tottenham reemplaza a Leonardo Balerdi

La selección Argentina confirmó a Marcos Senesi como el reemplazo de Leonardo Balerdi en la lista definitiva de 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 , un defensor central zurdo que fue confirmado hace días como refuerzo del Tottenham de Inglaterra luego de una muy buena temporada en el Bournemouth .

El defensor surgido de las inferiores de San Lorenzo de Almagro estuvo en la pre-lista de 55 futbolistas que presentó Lionel Scaloni , pero finalmente no quedó dentro de los 26 definitivos que viajan a Estados Unidos, México y Canadá , ya que fueron seleccionados Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

Sin embargo, en uno de los entrenamientos previos a los duelos amistosos, se confirmó que Balerdi sufrió un desgarro y quedó desafectado de los convocados.

Lionel Scaloni se tomó los dos amistosos pautados ante Honduras e Islandia para analizar bien el reemplazo, ya que la selección Argentina cuenta con varios futbolistas al límite físicamente y el entrenador buscaba un futbolistas que pueda ocupar dos posiciones.

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Marcos Senesi Marcos Senesi se suma a la selección Argentina

Luego de su magnífica temporada en el Bournemouth de Inglaterra, en la que Senesi disputó 37 partidos en la Premier League y repartió 5 asistencias además de conseguir clasificar a la Europa League, el defensor fue confirmado entre los 26 debido a que su perfil es zurdo y, teniendo en cuenta que Nicolás Tagliafico está al límite, puede ocupar el lateral izquierdo.

Guido Rodríguez era una opción potable ya que puede desempeñarse de mediocampista central (Leandro Paredes está al límite) y podría reemplazar a Balerdi en la zaga central. No obstante, en las últimas horas saltó la molestia física de Tagliafico, por lo que Senesi es el elegido para ser el jugador 26 de la selección Argentina.