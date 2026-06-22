"Quedé un poco molesto": Bubista, DT de Cabo Verde, analizó la reacción de Federico Viñas y dijo que Marcelo Bielsa les "enseñó a tener fair play"

El entrenador de Cabo Verde , Pedro Leitao Brito ' Bubista ', dijo que quedó “molesto” con la jugada del gol del empate 1-1 de Uruguay ante su selección este domingo en Miami, partido que finalizó 2-2 por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

El empate celeste llegó tras una curiosa situación en la que el delantero celeste Federico Viñas estaba atendiendo a un jugador rival que estaba acalambrado, pero al ver el ataque de su equipo lo dejó para ir a buscar el tanto.

Tras la igualdad, la imagen se pudo ver por TV, lo que generó reacciones acusando al delantero uruguayo de no haber hecho juego limpio, cuando tampoco el árbitro decidió parar el juego.

Bubista, DT de Cabo Verde, en la previa del partido ante Uruguay

En conferencia de prensa luego del empate, el DT de Cabo Verde, fue consultado al respecto sobre esa jugada.

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“Quedé un poco irritado o molesto en este caso porque incluso porque Bielsa no enseñó a tener fair play”, dijo en su respuesta.

“En sus conferencias de prensa y en los juegos en sí, aprendimos a tener fair play a partir de Bielsa, así que quedé un poco”, agregó.