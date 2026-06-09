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Cómo son los drones de última generación que Estados Unidos enviará a un país de Sudamérica para vigilar su mar

Su principal objetivo será detectar embarcaciones sospechosas, monitorear actividades de pesca ilegal y ampliar la cobertura de control sobre las aguas soberanas.

9 de junio de 2026 7:35 hs
Así son los&nbsp;drones V-BAT que Estados Unidos enviará a Argentina

Así son los drones V-BAT que Estados Unidos enviará a Argentina

Argentina incorporará drones militares de última generación como parte de un acuerdo de cooperación firmado con Estados Unidos para fortalecer la vigilancia del Atlántico Sur y combatir la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva. El convenio contempla la llegada de sistemas V-BAT, aeronaves de patrullaje marítimo y tecnología de inteligencia para ampliar las capacidades operativas de la Armada Argentina.

Los equipos serán utilizados principalmente para monitorear extensas áreas del Mar Argentino, una región donde operan cientos de embarcaciones extranjeras dedicadas a la pesca en los límites de la jurisdicción nacional.

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"Argentina se convirtió en el primer país del hemisferio en incorporarse al Mercado Digital de Drones y Sistemas Antidrones del Ejército de los Estados Unidos, una plataforma que facilitará el acceso a tecnologías certificadas por personal militar y abrirá nuevas oportunidades para que la industria nacional de defensa ofrezca desarrollos tecnológicos argentinos a la red de países aliados que la integran", destacó el Ministerio de Defensa local.

¿Cómo son los drones V-BAT que Estados Unidos enviará a Argentina?

La principal novedad del acuerdo es la incorporación de los drones V-BAT, desarrollados por la empresa estadounidense Shield AI. Se trata de aeronaves no tripuladas de despegue y aterrizaje vertical (VTOL), una característica que les permite operar desde barcos sin necesidad de pistas convencionales ni modificaciones estructurales en las embarcaciones.

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Los V-BAT pueden despegar y aterrizar desde espacios reducidos, incluso en cubiertas de patrulleros oceánicos en movimiento. Esta capacidad los convierte en una herramienta especialmente útil para tareas de vigilancia marítima de largo alcance.

Cómo son los drones V-BAT

Entre sus principales características se destacan:

  • Más de 12 horas de autonomía de vuelo.
  • Capacidad para transportar hasta 18 kilogramos de sensores y equipos de vigilancia.
  • Alcance de 140 kilómetros en línea de vista.
  • Posibilidad de extender su radio de acción hasta unos 1.200 kilómetros mediante enlaces satelitales.
  • Operación en condiciones meteorológicas complejas y desde buques en navegación.

Según la información difundida por el Ministerio de Defensa argentino, los drones estarán destinados a misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento marítimo.

Cada sistema incluye tres drones y un centro de control terrestre. En total, Argentina prevé incorporar seis unidades, lo que permitirá mantener operaciones de monitoreo prácticamente continuas sobre áreas estratégicas del Atlántico Sur.

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Además de los V-BAT, el acuerdo contempla la llegada de aviones King Air B360 ER MPA equipados con radares y sensores especializados para patrullaje marítimo, así como nuevos sistemas de comando, control y comunicaciones.

La incorporación de los drones forma parte de una estrategia orientada a mejorar la capacidad de control sobre más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados de espacios marítimos bajo jurisdicción argentina.

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