Donald Trump tiene ventaja sobre Joe Biden a escala nacional y en 7 estados bisagra, según encuesta

Biden no retó las descabelladas declaraciones de Trump durante el debate. Getty Images

El director ejecutivo de encuestas del Emerson College, Spencer Kimball, explicó que "Biden pierde apoyo de forma más significativa que Trump, que lo gana desde el intento de asesinato".

Cuando en la encuesta, patrocinada por Democrats for the Next Generation, se añade la variable de los candidatos de terceros partidos, Trump mantiene o amplía su ventaja nacional y en seis de los siete estados indecisos.

En estos estados clave, el marcador Trump-Biden está, en este orden, en 46 % frente 36 % en Arizona; 44 % frente 39 % en Georgia; 43 % frente 40 % en Michigan; 43 % frente 40 % en Nevada; 47 % frente 38 % en Carolina del Norte; 46 % frente 40 % en Pensilvania y 46 % frente 43 % en Wisconsin.

El resto del porcentaje en estos siete territorios se lo llevan los candidatos de terceros partidos, que se quedan entre el 6 % y el 9 % de la previsión de voto.

Entre los nuevos votantes, el sondeo sitúa el apoyo a Trump en el 32 %, mientras que el 24 % respalda a Biden. En los estados indecisos, este grupo de nuevos electores da un 36 % de apoyo a Trump frente al 27 % de Biden.

El 52 % cree que Biden debería dejar la carrera electoral

El sondeo del Emerson College también preguntó a los encuestados sobre si el presidente Biden debería retirarse de la carrera electoral, a lo que el 52 % a consideró que sí, frente al 48 % que respondió que no.

De entre los votantes de las primarias demócratas, el 64 % cree que Biden no debería retirarse, mientras que el 36 % opina que sí.

Filtrando por grupos de edad, alrededor del 60 % de los votantes menores de 50 años piensan que Biden debería retirarse, mientras que el 60 % de los votantes mayores de 60 piensan que no debería hacerlo.

La misma pregunta, pero con Trump como sujeto, consiguió un 44 % de sí frente a un 56 % que piensa que no. Entre los votantes de las primarias republicanas, el 88 % cree que Trump no debería retirarse y solo el 12% cree que debería hacerlo.

Las últimas encuestas estatales y nacionales del Emerson College se realizaron del 15 al 16 de julio de 2024 y las anteriores a estas se condujeron del 30 de junio al 2 de julio de 2024.

(EFE)