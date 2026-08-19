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El país de Sudamérica que se une a Estados Unidos y sumó equipos de vigilancia para la red fluvial que conecta Uruguay, Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina

El programa incluye embarcaciones interceptoras, drones, capacitación y un nuevo Centro de Comando y Control.

19 de agosto de 2026 15:42 hs
Patrulleros entregados a la Armada Paraguaya.Foto: Reuters
Patrulleros entregados a la Armada Paraguaya.

Foto: Reuters

Paraguay profundizó su cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos con la incorporación de nuevos equipos destinados a reforzar la vigilancia y la capacidad de interdicción sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. El programa incluye embarcaciones interceptoras, drones, capacitación y un nuevo Centro de Comando y Control orientado a coordinar la información obtenida durante las rondas de patrullaje.

La iniciativa se concentra en una de las principales vías de transporte de la región: la red fluvial de 3400 kilómetros que conecta a Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Cerca del 80% del comercio exterior paraguayo se moviliza por la hidrovía Paraguay-Paraná.

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El programa suscrito entre Asunción y Washington comenzó a incorporar nuevos recursos durante 2026 y contempla, además, asistencia técnica y logística para mantener operativos los sistemas entregados.

¿Cómo es el nuevo sistema de vigilancia que sumó Paraguay?

En abril, Paraguay recibió ocho embarcaciones interceptoras SAFE 25 proporcionadas por Estados Unidos. Los botes fueron destinados a la Armada Paraguaya y están preparados para ampliar los patrullajes y las operaciones de interdicción a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná.

La entrega estuvo acompañada por la inauguración de un Centro de Comando y Control, diseñado para concentrar y coordinar información proveniente de distintas fuentes. El sistema integra los datos obtenidos mediante patrullajes fluviales, vigilancia, drones y unidades terrestres.

"Las rutas fluviales de Paraguay son la puerta de entrada del país al mundo. No hablamos solo de infraestructura estratégica, sino de un sistema fundamental para el desarrollo, la competitividad y la integración regional", declaró al periódico Diálogo Lea Giménez, exjefa de gabinete de la Presidencia de Paraguay y asesora en seguridad y gobernanza del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) .

El programa bilateral supera los 12 millones de dólares e incluye, además capacitación especializada, asistencia técnica, mantenimiento y ejercicios conjuntos entre personal de ambas naciones.

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