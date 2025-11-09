Dólar
/ Mundo / ACUERDO

Francia no firmará el acuerdo con el Mercosur que "condenaría" a sus agricultores, aseguró ministra

Pese a estas declaraciones, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró esta semana que ve perspectivas positivas para la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

9 de noviembre 2025 - 8:53hs
Manifestación de agricultores franceses en París contra el acuerdo UE-Mercosur
Dimitar DILKOFF / AFP

Francia "no firmará" el acuerdo comercial con los países latinoamericanos del Mercosur porque "condenaría" a sus agricultores, aseguró el domingo la ministra de Agricultura, Annie Genevard.

"Queremos apoyar a nuestros agricultores y por eso Francia no firmará un acuerdo que a la larga los condenaría", declaró la ministra al periódico JDD, reafirmando las "líneas rojas" de su gobierno.

Pese a estas declaraciones, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró esta semana que ve perspectivas positivas para la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay).

Para firmar el acuerdo, la ministra pide una cláusula de salvaguarda agrícola, medidas que impidan la importación a Europa de productos agrícolas que no cumplen las normas sanitarias y medioambientales europeas y un refuerzo de los controles sanitarios.

Macron se mostró el jueves en Brasil "bastante positivo" sobre la posibilidad de aceptar este acuerdo comercial, aunque afirmó mantenerse "vigilante".

El acuerdo fue firmado a finales de 2024 y el 3 de septiembre de 2025 fue adoptado por la Comisión Europea. Sin embargo, todavía tiene que ser aprobado por los 27 Estados miembros de la UE antes de entrar en vigor, con países muy reticentes a hacerlo, como Francia.

AFP

Temas:

Mercosur Francia Macron

