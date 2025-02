Gabriel Boric califica de "gravísimo" si se confirma participación de Venezuela en crimen de Ojeda

"De confirmarse es gravísimo, gravísimo y acá que nadie le baje el perfil, si acá se confirma que una acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente en nuestro país, no solamente es una violación a la soberanía sino una violación a los derechos humanos", dijo a la prensa a su salida de un encuentro con el expresidente uruguayo José Mujica en Montevideo.

En es sentido, Boric indicó que tras el cese de relaciones diplomáticas por parte de Venezuela con su país y que provocó el cierre de embajadas y consulados en ambos países Chile "no tiene tradición" de romper relaciones con quienes piensan distinto.

"El Gobierno venezolano, porque no es el pueblo, es el Gobierno venezolano, la dictadura venezolana, ha avanzado hacia una cuestión absolutamente caprichosa en donde expulsó a nuestro cuerpo diplomático y ahora decidió cerrar los consulados. En la práctica no existen relaciones diplomáticas, pero Chile no cae en provocaciones", señaló.

En tanto, insistió en que su país tiene una "cultura política distinta" de respeto al derecho internacional y de poner por delante el bienestar de la gente antes que "los arrebatos de los gobernantes".

Boric arribó a Montevideo en horas de la mañana en donde sostuvo un encuentro con su homólogo, Luis Lacalle Pou, en el que además de Mujica también visitará al presidente electo, Yamandú Orsi, quien asumirá el próximo 1 de marzo.

Con información de EFE