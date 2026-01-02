Dólar
/ Mundo / TERREMOTO

"Uy, está temblando": el momento en que la presidenta de México ordena evacuar el Palacio Nacional ante un fuerte sismo de 6,5

El terremoto de magnitud 6,5 no registró daños graves, pero un hombre de 60 años murió por accidente al tropezar mientras evacuaba su departamento en un segundo piso

2 de enero 2026 - 15:25hs
Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa de este viernes

Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa de este viernes

Foto: EFE/José Méndez

Un sismo de magnitud 6,5 con epicentro en Guerrero, en el suroeste de México, sacudió este viernes esa turística zona de la costa Pacífica y la vecina Ciudad de México. Aunque las primeras informaciones oficiales no especificaron "daños graves", la alcaldía de Benito Juárez, en Ciudad de México, comunicó más tarde la muerte de un hombre de 60 años durante la evacuación.

Según lo informado, durante la evacuación el hombre desalojó su departamento ubicado en un segundo piso, pero tropezó por accidente y perdió el conocimiento.

El sismo obligó también a suspender la habitual rueda de prensa que la presidenta Claudia Sheinbaum da cada mañana en el Palacio Nacional de Ciudad de México. "Uy, está temblando", se escucha decir a Sheinbaum en medio de la transmisión de la conferencia.

Acto seguido, la presidenta desalojó la sala. "A ver, con tranquilidad...", se la oye decir para proceder a la salida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElFinanciero_Mx/status/2007092496203972813&partner=&hide_thread=false

El terremoto se registró hacia las 08:00 de la mañana y tuvo una magnitud de 6,5 según datos del Servicio Sismológico Nacional mexicano.

La violenta sacudida fue precedida un minuto antes por las alarmas de advertencia, que en un largo fin de semana de inicio de año despertaron a muchos mexicanos y turistas, algunos de los cuales salieron a las calles aún en pijama.

El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, cerca de la turística Acapulco, en el estado de Guerrero, informó Sheinbaum a su regreso minutos después del temblor.

La mandataria había asegurado que, de manera preliminar, no se tenían reportes de "daños graves" ni en la capital ni en Guerrero.

El suelo comenzó a cimbrarse a las 07:58 locales y provocó que habitantes de la capital evacuaran sus hogares.

"Estaba todavía dormida y empezó a sonar la alarma de la calle", dijo a AFP Karen Gómez, de 47 años, que vive en el piso 13 de un edificio en la demarcación Álvaro Obregón de Ciudad de México.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MVSNoticias/status/2007111498179743989?s=20&partner=&hide_thread=false

"La alarma del celular, esa sí me espantó", explicó Gómez, empleada en un corporativo, en referencia a un sistema de alertas a través de teléfonos móviles recién implementado por el gobierno de México en 2025.

"El susto es horrible, se siente el edificio cómo se mueve", indicó Norma Ortega, de 57 años, vecina de una torre de departamentos contigua.

Periodistas de la AFP constataron que médicos con batas y enfermeros, así como pacientes y sus familiares, evacuaron la clínica Londres, ubicada en la central demarcación Cuauhtémoc.

Sismos mortales

Terremoto sismo en México
Trabajadores retiran un árbol que cayó sobre un vehículo tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México). Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional.

Trabajadores retiran un árbol que cayó sobre un vehículo tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México). Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional.

Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos y los que más se resienten son los generados en la costa de Guerrero al encontrarse a menos de 400 km.

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8,1 devastó una amplia zona de Ciudad de México.

Con epicentro en la costa del Pacífico, entre Guerrero y Michoacán, sacudió también a gran parte del centro y sur del país.

El sismo del 1985 dejó 12.843 muertos, según un recuento de actas de defunción oficiales publicado por el diario Excélsior en 2015.

Se contabilizaron más de 20.000 fallecidos, aseguraron Organizaciones civiles en la época.

Durante años, las cifras oficiales variaron en las estimaciones de muertos.

También un 19 de septiembre, en 2017, un terremoto de 7,1 dejó 369 fallecidos, la mayoría en Ciudad de México.

Con el apoyo del Sismológico Nacional se han desarrollado sistemas de alerta, incluidas aplicaciones en teléfonos inteligentes, que advierten de la ocurrencia de un fuerte sismo y dan a los habitantes de la capital hasta un minuto para ponerse a salvo.

La alcaldía ha instalado altavoces en los postes del alumbrado público que emiten la denominada "alerta sísmica".

México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo, particularmente en la costa del Pacífico desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco (oeste).

Con información de AFP

Temas:

México Claudia Sheinbaum Palacio Nacional

