Venezuela reitera que Edmundo González Urrutia será detenido si regresa al país el 10 de enero

El gobierno de Venezuela, a través de Diosdado Cabello, ministro de Interior y líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha reafirmado que Edmundo González Urrutia, actual abanderado de la principal coalición opositora, será detenido si regresa al país. Esto se debe a que el opositor ha manifestado su intención de asumir la presidencia el 10 de enero, a pesar de que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto.

¿Qué justificación da el gobierno venezolano para esta amenaza de detención?

Cabello indicó que no hay "ninguna posibilidad" de que González Urrutia regrese a Venezuela sin ser arrestado. El ministro recordó que el opositor se asiló en la Embajada de Países Bajos en Caracas después de las elecciones del 29 de julio y luego viajó a España, tras alegar persecución política y judicial en Venezuela. Cabello criticó la decisión de González Urrutia de abandonar el país, sugiriendo que no fue "valiente" al no enfrentarse a las consecuencias en Venezuela.

¿Por qué González Urrutia insiste en regresar a Venezuela?

Edmundo González Urrutia sostiene que fue elegido por "la mayoría de los venezolanos" en las elecciones presidenciales, las cuales la oposición considera fraudulentas debido a la falta de transparencia en el proceso. El opositor ha manifestado su deseo de asumir el cargo el 10 de enero, fecha en la que, según la constitución venezolana, el presidente debe tomar posesión del cargo. Sin embargo, este llamado ha sido desestimado por el gobierno de Maduro, que considera que no existe ninguna base legal para que González Urrutia asuma la presidencia.

¿Qué ocurre con el respaldo a Nicolás Maduro?

A pesar de las críticas internacionales por la reelección de Maduro, que se consideran sin pruebas contundentes del triunfo electoral, todas las instituciones del país, incluidas las Fuerzas Armadas, respaldan al líder chavista. Maduro y su administración ven a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la coalición opositora, como un grupo de golpistas que busca tomar el poder a través de la fuerza, y rechazan cualquier intento de asumir la presidencia fuera de los canales institucionales.