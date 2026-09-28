Música, espectáculos y sorteos: qué pueden disfrutar los suscriptores Member de El Observador

Ser Member de El Observador implica mucho más que acceder a contenidos. A lo largo del año, los suscriptores pueden participar de distintas experiencias vinculadas a la música, el entretenimiento, la cultura y los encuentros, además de acceder a beneficios y sorteos exclusivos.

Setiembre no fue la excepción. Durante el mes, la comunidad pudo disfrutar de propuestas que fueron desde espectáculos musicales y encuentros en vivo hasta actividades vinculadas a la innovación y beneficios especiales.

Uno de los momentos destacados del mes fue la visita de Luciano Pereyra . Durante su presencia para grabar una entrevista, el artista recibió a suscriptores Member, quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y acompañar de cerca ese momento.

La música también estuvo presente con This Is Michael , un espectáculo que celebra la música, el baile y el legado de Michael Jackson. A esta propuesta se sumaron dos opciones para los amantes de la música electrónica, NO SLEEP presents DANNY AVILA y Danzeria Key - Max Styler .

La agenda de espectáculos también incluyó El Mago: Daniel K y la presentación de Buitres, una de las bandas más reconocidas de la música uruguaya.

Otra de las propuestas destacadas fue Agarrate Catalina, que permitió a los Members disfrutar de la agrupación en el marco de sus 25 años de trayectoria.

Encuentros y nuevas experiencias

La propuesta para los suscriptores también trascendió la música y el entretenimiento. Entre las actividades del mes estuvo Smart Cities, un encuentro dedicado a conocer, intercambiar y reflexionar sobre las ciudades del futuro, la innovación y las nuevas formas de habitar los espacios urbanos.

De esta manera, la agenda Member reúne contenidos y actividades de diferentes ámbitos, con propuestas pensadas para que los suscriptores puedan acceder a experiencias vinculadas a sus intereses.

Beneficios que siguen disponibles

Además de las actividades que tuvieron lugar durante el mes, los Members cuentan con beneficios que pueden aprovechar en distintas propuestas.

Uno de ellos es el 20% de descuento para disfrutar de El Mago de Oz, una obra pensada para compartir en familia.

La comunidad también puede participar de sorteos exclusivos. Entre las propuestas de setiembre se encuentran un vinilo de Ed Sheeran y otro de Nonpalidece, dos opciones para los amantes de la música.

Mucho más que leer

Las propuestas de setiembre muestran una parte de lo que significa ser Member de El Observador. Espectáculos, música, encuentros, sorteos y descuentos forman parte de una experiencia que busca complementar el acceso a los contenidos del medio.

Así, la suscripción también abre la puerta a oportunidades para disfrutar, descubrir y compartir experiencias más allá de la lectura.

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