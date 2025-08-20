Nacional entrenó bajo lluvia y Pablo Peirano tendrá un regreso para el partido ante Boston River por la cuarta fecha del Torneo Clausura

Maximiliano Gómez en la práctica de Nacional

Luis Mejía en la práctica de Nacional

Nicolás Lodeiro en la práctica de Nacional

Por segundo día consecutivo, Nacional entrenó bajo lluvia en la Ciudad Deportiva Los Céspedes este miércoles , preparando su próximo partido por el Torneo Clausura ante Boston River por la cuarta fecha.

El entrenador tricolor, Pablo Peirano, tendrá un regreso al equipo al haber cumplido su sanción el colombiano Julián Millán.

El zaguero llegó a cinco amarillas en el clásico ante Peñarol, cumplió el castigo ante Progreso, y volverá a estar a la orden frente a Boston River.

Todo indica que regresará a la titularidad en lugar de Paolo Calione, quien lo reemplazó ante los gauchos.

Luego, se espera que el entrenador mantenga el mismo equipo que le ganó 3-1 a Progreso: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Millán y Juan Pablo Patiño; Luciano Boggio y Christian Oliva, Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz De los Santos y Maximiliano Gómez.

Nacional vs Boston River

Nacional recibirá a Boston River este sábado 23 de agosto a la hora 18:00.

El partido será en el Gran Parque Central a puertas cerradas para los hinchas tricolores, en el primero de los cuatro juegos en esa condición por la sanción por los incidentes en la final del Torneo Intermedio.

Boston River, que viene de ganarle a Peñarol en la pasada fecha, se ubica segundo en la tabla del Clausura, con 7 puntos, dos menos que el líder Cerro Largo FC.