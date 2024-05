Álvaro Delgado apuntó contra Fernando Pereira: "Algunos intentan ver la paja en el ojo ajeno"

"Yo tengo una diferencia importante con Fernando Pereira, que se ha convertido en un opinólogo del Partido Nacional. Algunos intentan ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio ", aseguró el precandidato en rueda de prensa.

"Nadie está exento de errores, ni personas, ni partidos ni gobiernos. Sería muy soberbio si dijéramos otra cosa. Pero el tema no son las cosas que se generan, sino cómo se resuelven. En 15 años de gobierno del Frente Amplio, con mayoría propia, lo que había es una decisión de abroquelamiento . Ante denuncias, ante errores y ante horrores y eventualmente ante irregularidades y ante delitos, solo renunciaban cuando se lo pedía la Justicia", apuntó.

"El Frente Amplio tiene que mirar un poquito para adentro, para atrás. En 15 años tengo una carpeta grande de ejemplos de situaciones que con errores, horrores y presunción de delito que se atornillaban a los cargos y que el Frente Amplio los justificaba siempre hasta que la Justicia pedía su formalización. Ahí no tenía más remedio . Son actitudes diferentes y eso t ambién nos diferencia con el Frente Amplio ", siguió Delgado.

"Les puedo recordar, pero como soy cuidadoso con las personas no voy a nombrar, pero cuando había presidentes del Banco República que institucionalmente avalaban algunas cosas absolutamente irregulares y que le pedían la renuncia y no renunciaba y tuvieron que renunciar cuando los procesó la Justicia, o ministros de Economía, ahí sí eran acciones institucionales, o el vicepresidente de la República. Eran acciones institucionales, no personales. Es un caso muy diferente a este", apuntó.

Aunque no los quiso nombrar, Delgado se refería al exministro de Economía Fernando Lorenzo y al expresidente del BROU, Fernando Calloia, que renunciaron tras el caso Pluna. También se refirió al exvicepresidente Raúl Sendic que salió del cargo tras que se conocieran que realizó compras personales con la tarjeta corporativa de Ancap cuando era presidente del ente.

Las declaraciones de Fernando Pereira

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que Iturralde, "intentó vulnerar derechos" y "generar condiciones en Fiscalía" en la investigación sobre los abusos de Gustavo Penadés, y sostuvo que los blancos deben explicar lo sucedido.

"Lo que queda es que expliquen. Lo que tiene el Partido Nacional es que pasan cosas graves y nunca explican qué es lo que pasó", afirmó Pereira en una rueda de prensa realizada este jueves, haciendo referencia a casos como el de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Según el presidente partidario, la renuncia de Iturralde a la presidencia del Partido Nacional "no es un problema", pero sí lo ve como un conflicto "de comportamiento", y cree que el caso "no se puede tomar con la frivolidad que lo ha tomado (Álvaro) Delgado".