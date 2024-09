Álvaro Delgado volvió a apuntar contra el Frente Amplio por el plebiscito de la seguridad social: "Tiene que desactivar la alarma"

Para el candidato blanco, una posible victoria del plebiscito no solo va a "condicionar a las próximas generaciones en materia social" porque "plata no va a haber ni para las políticas sociales, ni primera infancia, ni asentamiento, ni discapacidad", sino que también se juega "la seguridad jurídica" del país.

"Nadie come con seguridad jurídica, me dirán. Pero ¿saben qué? Uruguay puede tener créditos, pueden venir inversiones, pueden tener empleo, porque los 100.000 empleos que se generaron no son funcionarios públicos , son empleos privados por gente que vino a invertir, porque Uruguay tiene seguridad jurídica" , continuó Delgado.

En ese sentido, el exsecretario de Presidencia cree que es "contradictorio" que el candidato frenteamplista Yamandú Orsi haya dicho en Buenos Aires que Uruguay es un país con "estabilidad democrática, con estabilidad política y con seguridad jurídica", y "dos días después venga a Uruguay diciendo no es tan malo, no es un caos si el plebiscito sale".

"Además dicen sueltos de cuerpo, y sueltos de toda responsabilidad, con gran deshonestidad intelectual, que no van a hacer campaña", apuntó Delgado, quien imaginó a Wilson Ferreira en estas circunstancias, "a 26 días de tener viabilidad económica o si Uruguay colapsa en un caos".

"No sólo no vamos a pagar las jubilaciones sino no vamos a tener acceso al crédito, no van a venir inversiones y vamos a condicionarle el futuro a las próximas generaciones. ¿Usted se imagina lo que haría Wilson? Le diría a la gente, 'miren, este es el camino, a este Uruguay lo llevamos al despeñadero si vamos por acá'. No le importaba, porque nunca le importó, si tenía que perder un voto, hacía lo correcto", enfatizó el candidato.

Por ello, el nacionalista marcó que le da "mucha indignación" que el Frente Amplio, a quien definió como el "responsable de generar esta incertidumbre del plebiscito y del futuro" del país, "no sea capaz de tener una posición firme como partido político, que fue gobierno y que aspira a hacerlo, y decir 'esto es malo para el Uruguay'".