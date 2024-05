Álvaro Delgado apuntó contra Carolina Cosse tras que acusara al Partido Nacional de la denuncia falsa contra Orsi: "Pasó un límite"

"Ayer una precandidata del Frente Amplio pasó un límite. Acusar directamente a este Partido Nacional de 180 años de historia, acusar a que estaba detrás de algún tipo de campaña que no son de las más limpias en una campaña electoral ", dijo este sábado en un acto en la Plaza Matriz.

"Van a seguir provocándonos. Me quisieron destituir de la intendencia, casi me inician un juicio político en el Senado. Se archivó la causa Antel Arena, pero el presidente se metió en la campaña, dijo que la reconsideraran al directorio de Antel. Pero no nos van a distraer”, agregó.

Álvaro Delgado reconoció estar "un poco asqueado" de la campaña electoral

El viernes, Delgado reconoció estar "un poco asqueado" de algunas situaciones que sucedieron en esta campaña electoral, sobre todo desde el escándalo con la denuncia falsa al precandidato frenteamplista Yamandú Orsi.

"Yo estoy un poco asqueado de algunas cosas que estamos viendo. Los enchastres, este clima, algunas situaciones. Esto no es Uruguay. No reconozco a Uruguay. No es la campaña que merece. Ojalá se termine y la Justicia llegue a las últimas consecuencias y laude lo que tenga que laudar", aseguró este viernes en rueda de prensa.

"Merecemos volver al nivel de la campaña que los uruguayos se merecen. De ideas firmes porque hay dos rumbos bien definidos", agregó.

“Nosotros no vamos a entrar en temas personales, ni en descalificaciones ni agravios, ni en levantar la voz”, concluyó.