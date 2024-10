Amplían denuncia contra grupo Larrarte por asociación para delinquir y piden que pase a una fiscalía especializada

El abogado sostuvo en la ampliación de la denuncia que junto a jairo Larrarte, Jorge Larrarte (padre) hay otros empleados y profesionales que se dedicaban a captar inversores. "Todos estaban en conocimiento de lo que se hacía en el Grupo Larrarte con el dinero de los inversores.. todos sabían que no se compraba el ganado qué se decía en los contratos", señaló Decía, quién aseguró tener audios y otras pruebas que dan cuenta de ese conocimiento que se tenía.

"No es razonable sostener que los asesores/colaboradores de Jairo Larrarte no estuvieran en conocimiento de que con el dinero de los inversores no se compraba ganado", afirmó.