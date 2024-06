Andújar dijo que en la interna del PN hay una campaña de "desmerecimiento" contra Laura Raffo: "Nos estamos pasando un poco de picardía política"

El diputado del Partido Nacional , Sebastián Andújar, dijo que en la interna blanca hay una campaña de "desmerecimiento" contra la precandidata presidencial Laura Raffo . "Me parece que nos estamos pasando un poco de picardía política dentro de la interna" , dijo el jueves en Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

En Informativo Sarandí, Andújar había dicho: "Te puedo decir que quizás hay una campaña, entre comillas, de desmerecimiento de la figura de Laura Raffo. Porque todas las semanas, o más de una vez por semana, aparecen nombres que se manejan , que no se conocen las fuentes, no se conoce el origen de quienes proporcionan esos nombres, para tratar de opacar o para tratar de desmerecer a la figura de Laura".

Elecciones internas Delgado mira a octubre: evita chocar con Raffo, polariza con el FA y dice que no necesita "hacer pretemporada"

"Como que ella no podría estar a la altura de las circunstancias como para integrar una fórmula del Partido Nacional. Y ahí me parece que nos estamos pasando un poco de picardía política dentro de la interna que no nos haría nada bien", continuó el diputado.