BPS anunció beneficio para que jubilados y pensionistas puedan acceder a préstamos en Montevideo

BPS informó que unificó la modalidad para acceder a préstamos sociales a nivel país

A partir de ahora, los jubilados y pensionistas de Montevideo podrán gestionar sus préstamos sociales en los locales de Abitab, Red Pagos y ANDA, misma modalidad que está vigente en el resto del país.

Las condiciones serán las mismas que ya rigen en el interior, permitiendo que los préstamos sean solicitados exclusivamente por jubilados y pensionistas mayores de edad que no tengan restricciones legales que les impidan operar de manera independiente.

En cuanto a la modalidad de pago, los solicitantes podrán optar por recibirlo a través de banco o ventanilla, según lo indiquen en su solicitud. En caso de bloqueos, el titular deberá concurrir a una sucursal del BPS para resolver el inconveniente.

Los préstamos gestionados antes de las 13 horas, bajo la modalidad de pago por banco, serán acreditados el mismo día. Aquellos gestionados después de esa hora serán acreditados al día siguiente, sin importar si la solicitud se realiza en una sucursal del BPS, un agente o a través de la web.

Por otro lado, la sección de Préstamos Sociales del Edificio Sede del BPS continuará con su atención habitual de 9:15 a 16 horas, con agenda previa.