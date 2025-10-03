Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / PRÉSTAMOS

BPS anunció beneficio para que jubilados y pensionistas puedan acceder a préstamos en Montevideo

Los préstamos gestionados antes de las 13 horas, bajo la modalidad de pago por banco, serán acreditados el mismo día

3 de octubre 2025 - 8:34hs
BPS informó que unificó la modalidad para acceder a préstamos sociales a nivel país

BPS informó que unificó la modalidad para acceder a préstamos sociales a nivel país

A partir de ahora, los jubilados y pensionistas de Montevideo podrán gestionar sus préstamos sociales en los locales de Abitab, Red Pagos y ANDA, misma modalidad que está vigente en el resto del país.

Las condiciones serán las mismas que ya rigen en el interior, permitiendo que los préstamos sean solicitados exclusivamente por jubilados y pensionistas mayores de edad que no tengan restricciones legales que les impidan operar de manera independiente.

En cuanto a la modalidad de pago, los solicitantes podrán optar por recibirlo a través de banco o ventanilla, según lo indiquen en su solicitud. En caso de bloqueos, el titular deberá concurrir a una sucursal del BPS para resolver el inconveniente.

Más noticias
Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para octubre 2025
PRESTACIONES

Pago de jubilaciones y pensiones de BPS: quiénes cobran sus prestaciones este viernes 3 de octubre

Los préstamos gestionados antes de las 13 horas, bajo la modalidad de pago por banco, serán acreditados el mismo día. Aquellos gestionados después de esa hora serán acreditados al día siguiente, sin importar si la solicitud se realiza en una sucursal del BPS, un agente o a través de la web.

Por otro lado, la sección de Préstamos Sociales del Edificio Sede del BPS continuará con su atención habitual de 9:15 a 16 horas, con agenda previa.

Temas:

BPS Jubilados Montevideo ANDA Abitab Red Pagos

Seguí leyendo

Las más leídas

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Polémica por salarios en ASSE: expresidente optaba cobrar salario de Junta de Canelones y exvice no presentó declaración jurada
ASSE

Polémica por salarios en ASSE: expresidente optaba cobrar salario de Junta de Canelones y exvice no presentó declaración jurada

El entonces intendente Mauricio Zunino en el lanzamiento de la candidatura de Mario Bergara
ENCUESTA

Primera encuesta de Bergara como intendente de Montevideo registró aumento de 21 puntos de aprobación respecto a Zunino

Casi un día después salieron los delincuentes que se habían atrincherado en el Centro: la Policía recuperó varias carteras y bolsos robados
INSÓLITO

Casi un día después salieron los delincuentes que se habían atrincherado en el Centro: la Policía recuperó varias carteras y bolsos robados

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos