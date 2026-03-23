Camión cargado con ácido sulfúrico perdió el control y quedó en medio de la calle: patrullero que acudía en respuesta chocó contra un auto

Este lunes en la mañana se produjo un accidente de tránsito en el barrio Colón que involucró a un patrullero policial que acudía al lugar para responder a un incidente que se produjo con un camión que transportaba ácido sulfúrico .

De acuerdo a lo informado por Telemundo (Canal 12), el hecho tuvo lugar en las calles Avenida Garzón y Checoslovaquia .

Allí, un camionero sufrió una descompensación mientras circulaba por la calle, perdiendo el control del vehículo .

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Pese a esto, y según indicó el consignado medio, el camión únicamente terminó pasando la Avenida Garzón, quedando cerca de algunas casas y sin ocasionar daños .

En respuesta a este incidente, acudió a la escena un móvil policial que, a su arribo, terminó chocando contra un vehículo particular. Producto de esto, la oficial que viajaba en la patrulla terminó lesionada.

El hecho causó afectaciones en la circulación del tránsito por la zona, con el corredor de buses cortado en ambos sentidos, calle Casavalle cortada en ambos sentidos y un carril al sur obstruido por Garzón, según informó Montevideo Tránsito.

En la escena de los hechos trabajó personal inspectivo de la Intendencia capitalina y personal del Ministerio del Interior.