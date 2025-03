Candidato del FA a la IM señaló "insatisfacción muy grande" de la ciudadanía en la gestión: "Estamos yendo de atrás"

"Estoy convencido de que los problemas evolucionan con las ciudades, no podemos volcar a una gestión los desafíos que tenemos hoy y eso no es justificar ", dijo en Informativo Sarandí.

"Va a haber un montón importante de votos que van a ir para el Frente Amplio por adhesión, pero que no está de acuerdo o no evalúan bien el gobierno frenteamplista. Entonces, eso es una renta que tiene el Frente Amplio, pero que si no lo generamos con convicción estamos sembrando una derrota moral, política y estratégica ya desde hoy. Es decir, voy a ganar como aquello que decía: venceré, pero no convenceré", sostuvo.

En cuanto al trabajo en la limpieza de Montevideo, el candidato aseguró que se podría limpiar la capital "en seis meses".

El frentista contó que él tiene dos propuestas, una inmediata que es "sacar la basura de la calle" y otra a un mediano plazo que es en cinco años "sustituir totalmente el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos".

Tras esto, afirmó que está "convencido" de que hay que hacer cambios en "varios aspectos" y no solamente con el "tema basura".