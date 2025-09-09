Capturaron a un grupo que imprimía billetes falsos en Rocha: hay un condenado y un imputado

La Policía capturó a dos hombres integrantes de una banda que imprimía billetes falsos en La Paloma, según informó la Jefatura de Rocha en un comunicado.

Las autoridades recibieron denuncias que indicaban que había personas que "estaban distribuyendo billetes falsos", y que incluso ya habían sido recibidos por varios comerciantes de La Paloma.

La Policía de Rocha logró obtener algunos de los billetes apócrifos y obtuvo la identidad de dos involucrados.

El fin de semana uno de los implicados fue detenido mientras conducía una camioneta Mercedes Benz , mientras que el otro fue capturado en un allanamiento a su casa de La Paloma.

En ese hogar los oficiales incautaron "una impresora, cuatro cartuchos de tinta", además de tres celulares y "otros elementos compatibles con la investigación", detallaron desde la Jefatura rochense.

Este lunes la Justicia condenó a uno de los hombres, de 49 años, a diez meses de libertad a prueba como cómplice de un "delito continuado de falsificación de moneda", tras firmar un acuerdo abreviado.

El otro involucrado, de 40 años, fue imputado por el mismo delito, en este caso en calidad de autor. Pasará 180 días en prisión preventiva mientras la Fiscalía de Rocha continúa la investigación en su contra.