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Chau luces intensas, ruidos y pantallas, ¿de qué se trata el proyecto de la "Hora Silenciosa" que podría activar Punta del Este?

La iniciativa tiene como objetivo garantizar mejores condiciones de accesibilidad para personas con hipersensibilidad.

25 de marzo de 2026 13:09 hs
HORA SILENCIOSA

La Junta Departamental de Maldonado recibió el proyecto que busca crear la denominada “Hora Silenciosa”, una franja horaria en la que los comercios deberán reducir estímulos como luces intensas, ruidos y pantallas.

La iniciativa elevada el 19 de marzo por los ediles Matheo Caraptsias y Fabricio Rodríguez, integrantes de la Bancada del Partido Nacional, tiene como objetivo garantizar mejores condiciones de accesibilidad para personas con hipersensibilidad.

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Hora Silenciosa

Hora Silenciosa

¿Qué dice el proyecto que busca implementar la "Hora Silenciosa" en Montevideo?

Conforme al texto oficial, el proyecto de "Hora Silenciosa" se fundamenta en la necesidad de adaptar espacios comerciales de gran escala a las condiciones de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras dificultades del neurodesarrollo.

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De efectivizarse, la medida no solo no afectaría el funcionamiento de los comercios, sino que también se ampliaría a las prácticas de consumo y participación en la vida cotidiana, a fin de "promover una sociedad más inclusiva".

¿Dónde se aplicaría la "Hora Silencionsa" en Miontevideo?

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Hora Silenciosa

Hora Silenciosa

La propuesta de "Hora Silenciosa" establece impacto regulatorio en supermercados, hipermercados, shopping centers y grandes superficies comerciales de más de 500 m², pudiendo el Ejecutivo Departamental incorporar otros establecimientos si lo considera pertinente.

Durante su vigencia, los locales deberán aplicar condiciones mínimas como la reducción de la iluminación general, la eliminación o disminución de música ambiental, el apagado de pantallas o estímulos visuales intensos y evitar ruidos abruptos. También se prevé la atención ágil en cajas de manera prioritaria para quienes así lo requieran.

En cuanto a los plazos de aplicación, los supermercados e hipermercados deberán desplegar la "Hora Silenciosa" al menos una vez por semana durante un mínimo de dos horas continuas, mientras que los centros comerciales deberán hacerlo al menos dos veces por mes, con una duración mínima de cuatro horas.

El régimen sancionatorio prevé apercibimientos en primera instancia y multas progresivas que pueden alcanzar hasta 50 Unidades Reajustables para locales menores a 500 m² y hasta 150 UR para superficies mayores, contemplando incluso la clausura temporal en casos de reincidencia grave.

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Hora Silenciosa

Hora Silenciosa

El proyecto también determina la franja horaria: deberá ubicarse en momentos de funcionamiento efectivo, evitando horarios de baja concurrencia, y que los comercios deberán informar de forma visible los días y horarios en los que se aplique la medida.

Además, se promueve la incorporación de kits sensoriales, señalización accesible y capacitación del personal, así como campañas de sensibilización financiadas con lo recaudado por eventuales sanciones.

Según informó el medio local Cadena del Mar, el proyecto toma como referencia experiencias ya aplicadas en otros puntos del país y del exterior, quedando ahora a estudio del legislativo departamental y del Ejecutivo.

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