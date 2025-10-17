Dólar
/ Nacional / LAS TOSCAS

Choque entre moto y bicicleta dejó a dos mujeres graves en Ruta Interbalnearia: ambas fueron hospitalizadas

El hecho se registró a la altura del kilómetro 47.800 de la Ruta Interbalnearia

17 de octubre 2025 - 13:42hs
Una motociclista de 38 años embistió a una ciclista de 63 en Las Toscas y, como resultado, ambas resultaron gravemente heridas y debieron ser hospitalizadas en distintos centros de salud de la capital del país, informó Policía Caminera.

Según el parte oficial, el hecho se registró a la altura del kilómetro 47.800 de la Ruta Interbalnearia próximo a las 09:30 horas.

Allí, por causas a establecer, la motociclista que circulaba de Oeste a Este embistió sobre la senda de circulación a una ciclista que pretendía cruzar de Sur a Norte.

Como resultado del impacto, la conductora y única ocupante de la moto, una mujer de 38 años, resultó politraumatizada grave y fue trasladada a Médica Uruguaya.

La bicicleta, en tanto, era conducida por una mujer de 63 años cuyo estado también reviste gravedad. En su caso, fue derivada a La Española.

Noticia en desarrollo

