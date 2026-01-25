Dólar
Nacional

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 25 de enero; rige una ola de calor

Desde esta jornada rige una advertencia por ola de calor de Inumet

25 de enero 2026 - 8:54hs
Calor, playa montevideo
Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará nubosa y con ráfagas de viento que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

Para la tarde noche, estará algo claro y algo nuboso, con rachas de viento que alcanzarán los 60 km/h y continuará ventoso. Durante toda la jornada las temperaturas irán desde 19 °C a 32 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana presentará cielo nuboso y con nieblas. Los vientos máximos serán de hasta 50 kilómetros por hora.

Para la tarde noche se mantendrá nuboso, al tiempo que las ráfagas ascenderán hasta 60 kilómetros por hora. La temperatura rondará entre los 18 y 32°C.

Suroeste

En esta parte del país -al igual que en casi todo el territorio- la mañana estará nubosa. Los vientos máximos serán de hasta 50 kilómetros por hora.

Más tarde, estará algo claro y algo nuboso, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en las zonas costeras. Las temperaturas irán desde los 18 °C a los 36 °C.

Centro Sur

Para la mañana se espera un cielo nuboso, acompañado de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Más tarde se despejará y continuará el calor, que alcanzará los 35 °C en esta zona del país. La mínima prevista es de 18°C.

Norte

En la región norte del país se darán las temperaturas más altas del país, con hasta 37°C. La mañana se presentará algo nubosa y con el paso de las horas se aclarará. El viento tendrá ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.

