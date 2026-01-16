Dólar
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 17 de enero

Las temperaturas en Montevideo y el Área Metropolitana oscilarán entre los 13 °C y 31 °C, según el organismo oficial

16 de enero 2026 - 21:54hs
Archivo

Archivo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el sábado 17 de enero será un día algo nuboso en Uruguay, mientras que en la tarde noche habrá precipitaciones y probables tormentas en algunas zonas.

En algunas costas, los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará clara y algo nubosa, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Para la tarde noche, estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro. Los vientos máximos ascenderán de hasta 50 kilómetros por hora durante toda la jornada y las temperaturas irán desde los 13 °C a los 31 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, nieblas y neblinas. Los vientos máximos serán de hasta los 30 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará claro y algo nuboso con períodos de nuboso y neblinas. Los vientos máximos ascenderán hasta 40 kilómetros por hora en algunas costas y las temperaturas rondarán entre los 12 °C a los 30 °C.

Suroeste

En esta parte del país la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de claro. Los vientos máximos serán de hasta 30 kilómetros por hora en zonas costeras.

Más tarde, estará algo nuboso con períodos de nuboso. Las rachas de viento ascenderán hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas que irán desde los 18 °C y 34 °C.

Centro sur

Durante la mañana, estará clara y algo nubosa con períodos de nuboso y neblinas. Los vientos serán de hasta 30 kilómetros por hora.

Más tarde estará algo nuboso y nuboso con períodos de claro. Además los vientos ascenderán hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras, mientras que las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 33 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. También habrá neblinas y bancos de niebla, como vientos de hasta 20 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará nuboso con períodos de cubierto. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 19 °C a los 32 °C.

Clima Uruguay Inumet Montevideo

