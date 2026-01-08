Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 9 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el viernes 9 de enero será un día nuboso en Uruguay, sobre la tarde noche se esperan precipitaciones y tormentas. En algunas partes, los vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora.
El organismo ya había emitido un aviso especial para este viernes por "tormentas fuertes" y la posterior formación de un "ciclón extratropical".
El clima comenzará a desmejorar desde las primeras horas del viernes, afectando "inicialmente al norte del territorio" y desplazándose "progresivamente hacia el centro y este, con precipitaciones abundantes y tormentas puntualmente fuertes".
"En este período se prevén acumulados de lluvia entre 60 y 100 milímetros, así como rachas de viento fuerte asociadas a las tormentas", informaron desde Inumet.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto y vientos de hasta 50 kilómetros por hora.
Para la tarde noche, estará nuboso y cubierto con precipitaciones. Los vientos máximos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 15 °C a los 26 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas. Los vientos irán hasta los 40 kilómetros por hora.
Para la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Los vientos ascenderán a 60 kilómetros en zonas costeras y las temperaturas rondarán entre los 12 °C a los 26 °C.
Suroeste
En esta parte del país la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas.
Más tarde estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Los vientos serán de hasta los 50 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas irán desde los 11 °C y 26 °C.
Centro sur
Durante la mañana, estará nuboso y cubierto, con probable formación de tormentas aisladas. Los vientos serán de hasta 50 kilómetros por hora.
Más tarde estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Los vientos ascenderán a un máximo de 60 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 16 °C y los 32 °C.
Norte
Para la mañana, se espera un cielo nuboso con precipitaciones, tormentas y neblinas. Los vientos máximos ascenderán a los 50 kilómetros por hora.
En la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Los vientos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 12 °C a los 22 °C.