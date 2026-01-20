Comisión Permanente recibe este martes al ministro de Ambiente y a autoridades de OSE

Edgardo Ortuño y Pablo Ferreri

La Comisión Permanente recibe este martes al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y al directorio de OSE con el incremento de tarifas y las obras alternativas al proyecto Casupá como temas centrales.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Más precisamente, desde la oposición buscan que se expliquen las razones detrás del aumento de un 8,5% de la tarifa de OSE y los cambios en el paquete de obras tras la renegociación de Arazatí.

En diciembre, Ortuño y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, anunciaron que habían cerrado las negociaciones con el consorcio privado y que en lugar de hacer las tres obras que sustituían Arazatí se hará una sola: la nueva planta en Aguas Corrientes junto a una nueva línea de bombeo (la séptima) al sistema metropolitano y una planta de tratamiento de los lodos. El costo total de las obras será de US$ 212,6 millones.

Ortuño y Ferreri anunciaron en su día que la intención del gobierno es llamar a licitaciones independientes para la construcción de las otras dos obras que habían sido anunciadas: una potabilizadora y un embalse en Solís Chico. Esas obras, que benefician a la población de la Costa de Oro, tendrían un costo de US$ 45 millones. A esto se le sumará también el proyecto Casupá que tendrá un coste de US$ 130 millones.

La convocatoria fue solicitada durante ese mismo mes por el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. La Comisión Permanente se puede repasar a continuación en vivo: Embed - Sesión de la Comisión Permanente | 20/01/2026 | República Oriental del Uruguay