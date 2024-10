Condena a expolicía por delitos durante la dictadura: la Corte mantuvo la decisión del Tribunal de Apelaciones e irá preso por nueve años

Tras la decisión del Tribunal de Apelaciones, la defensa de Ferreira interpuso un recurso de casación y nulidad. Argumentó que "no se probó la participación del acusado en los hechos que se le reprochan"; que el tribunal haya cambiado la pena de tortura a "delitos comunes", pero con "fundamento" en la tortura y delitos de lesa humanidad "vulnera el principio de legalidad"; que no se respetaron derechos como el debido proceso, la legalidad y la congruencia; que en aquellos años Ferreira era solo un "agente de segunda" que no podía ir en contra de órdenes de la Justicia; y que hay "clases" de imputados porque "ni siquiera un homicida o violador" recibe una pena de nueve años.