/ Nacional / MOVILIZACIONES

Cortes y desvíos en el tránsito del Centro de Montevideo por las movilizaciones de la Federación Uruguaya de la Salud

Las movilizaciones se enmarcan en el rechazo del sindicato a las pautas salariales presentadas por el Poder Ejecutivo para los trabajadores del sector de la salud privada

7 de agosto 2025 - 12:20hs
Cortes y desvíos del tránsito

Foto: Inés Guimaraens

Para este jueves, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) informó que realizará un paro general con movilizaciones en Montevideo en rechazo a las pautas salariales. Producto de la marcha, el tránsito en la capital quedó afectado desde hace algunas horas.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el tránsito sobre las calles Colonia, esquina Paraguay, en la sede del Ministerio de Economía, se encuentra cortado por las movilizaciones.

Previamente, el tránsito también se vio afectado desde la Plaza Cagancha en 18 de julio hasta el Obelisco, debido a la concentración de los trabajadores a las 9:30.

Desde ese punto definieron marchar hasta el Ministerio de Economía, donde se encuentran ahora, para protestar ante las nuevas pautas salariales presentadas por el gobierno.

La Intendencia de Montevideo, mediante sus redes sociales, informó también por otro corte de calles en Yaguarón, entre Paysandú y Cerro Largo.

El paro del FUS se enmarca en su rechazo a las pautas salariales presentadas por el Poder Ejecutivo para los trabajadores del sector de la salud privada.

"Vamos a estar proponiendo mantener los criterios similares a los históricos: inflación futura con correctivo en más al cabo de los 12 meses, y crecimiento real si la economía experimenta una trayectoria de crecimiento", explicaron en un comunicado.

Posterior al acto frente a la cartera, el sindicato brindará declaraciones de cara a la prensa.

