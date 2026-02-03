De "no les creo nada" a "absoluto respaldo": el rol de Sanjurjo en el gobierno expone otra vez diferencias internas en el Partido Colorado

Las diferencias internas en el Partido Colorado ya no son una novedad para nadie. La distancia entre Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry, y Unir para Crecer de Andrés Ojeda, quedó evidenciada hasta en la estructura partidaria . Mientras que este último pondera y da relevancia al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) desde su rol de secretario general del partido, Vamos Uruguay intenta priorizar el trabajo parlamentario donde tiene amplia mayoría.

Y la instancia que se celebró este lunes en la casa del Partido Colorado, cuando el Comité Ejecutivo Nacional recibió a Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior y dirigente del partido, volvió a exponer esa grieta.

Sanjurjo, por su cargo, es el encargado de presentar las cifras de delitos y, al mismo tiempo, suele ser la persona del gobierno que se encarga de explicar las cifras en los medios de comunicación. Hace una semana, presentó las cifras de 2025 con una tendencia a la baja de la mayoría de las denuncias de delitos y con una muy leve reducción de 3,4% en los homicidios respecto a 2024 como principal novedad.

Tras la comparecencia ante el CEN colorado, Ojeda dijo que respaldaban el trabajo de Sanjurjo que, según dijo, está intentando mejorar la calidad de los datos del Ministerio, pero agregó que eso no significaba que no tuvieran “profundas diferencias” con la política de seguridad que lleva adelante el gobierno del Frente Amplio.

“Diego Sanjurjo es un profesional destacado, con un doctorado en el extranjero que, por suerte, se dedica a la actividad pública (…) y por su calidad técnica es que el gobierno entrante decide el año pasado convocarlo personalmente a Diego. No ocupa un lugar colorado en el gobierno, lo llamaron justamente para mejorar la calidad de los datos (..) El trabajo de Diego, en cuanto a la medición y la calidad técnica, cuenta con nuestro absoluto respaldo”, aseguró Ojeda en rueda de prensa.

Pero la convocatoria de Ojeda a Sanjurjo no llega en cualquier momento y la mención a la “calidad de los datos” tampoco es inocente. La publicación de las cifras de denuncias de delitos de 2025 generó, como casi siempre, un intenso debate político en los primeros días del año. Incluso, el dirigente colorado fue el encargado de salir en los medios a explicar y analizar las cifras del año pasado.

Y eso lo llevó a cruzarse con Pedro Bordaberry. “No les creo nada. Eligen los años con los que compararse, festejan una presunta baja del 3% que no es tal, en lugar de leer lo que ello significa: la consolidación de una cifra de homicidios que no se tolera más”, escribió el senador colorado en su cuenta de X sobre la información del gobierno y fue más allá: “El amanuense estadístico de turno inaugura una nueva etapa del negacionismo de la inseguridad; ayer era sensación térmica; hoy el negacionismo estadístico vestido de ropaje sociológico”.

En el programa Aire Rico de Del Sol, Sanjurjo fue consultado por la publicación del senador colorado. “No tiene razón. Yo lo que puedo decir es que llevo ya seis años en el Ministerio del Interior, cada año me ha tocado ir a presentar, discutir o analizar las cifras y cada año me encuentro que en la oposición de turno hay alguien que parece que le indican que tiene que decir que el Ministerio del Interior miente, que lo que bajó son las denuncias, que se maquillan los datos, etc.”, dijo.

Para Sanjurjo es algo “sistemático” que la oposición de turno diga que se “miente con las cifras” pero luego cuando es gobierno confían plenamente en esas cifras que además, dijo el jerarca de Interior, “mantienen la tendencia anterior”.

“Lo que me da pena es cuando desde la clase política se usa la palabra ‘mienten’. Nosotros no decidimos qué es un homicidio y qué no. Nosotros hacemos un seguimiento de todas las investigaciones criminales (…) Cuando se dice que el Ministerio del Interior miente, en realidad lo que está diciendo Pedro Bordaberry es que Fiscalía miente”, dijo.

Si bien el gerente de AECA aseguró que el senador colorado es uno de los más “sólidos de todo el sistema político”, agregó que con ese comentario sobre las cifras “hizo agua por todos lados”. Bordaberry no le respondió directamente pero difundió una publicación en la que Óscar Ventura, doctor en Química y asiduo comentarista de la actualidad en redes sociales, en el que acusaba a Sanjurjo de “hacer agua”.

Más allá de la repetida discusión sobre las cifras, lo que hay detrás de estas acusaciones es, también, una disputa política interna. Es que Sanjurjo integra Crece, el sector liderado por Robert Silva, que, a su vez, es parte de Unir para Crecer.

“La ida de Sanjurjo al Ejecutivo del partido queda como si estuviera representando al Partido Colorado y de ninguna manera lo representa”, cuestionó en diálogo con El Observador el diputado de Vamos Uruguay, Conrado Rodríguez.

El legislador también criticó la manera “bastante fuera de lugar” con la que Sanjurjo le contestó a Bordaberry y aseguró que, pese a lo que se dijo cuando aceptó el cargo, el rol de Sanjurjo es “político y no técnico”. “Desfiló por todos los medios, siendo la cara del gobierno del Frente Amplio”, señaló.

Para Rodríguez las “cifras no se condicen con la sensación de inseguridad que tienen los ciudadanos y la violencia de los delitos que cada vez es peor”.