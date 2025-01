Debilitado y con pocos recursos, Cabildo Abierto evalúa en qué departamentos presenta candidatos

Mientras muchos dirigentes –entre ellos diputados que no lograron renovar sus bancas– concentran sus energías en volver a la actividad privada, otros todavía están dispuestos a dar la batalla y presentarán sus candidaturas.

Otro que está bien perfilado es Wilfredo Correa en Artigas pero todavía no fue proclamado por la convención departamental. En San José y Soriano hay posibilidades y negociaciones en marcha mientras que en el resto de los departamentos la situación es más compleja.

Es que los antecedentes no son nada alentadores. En las departamentales de 2020, Cabildo Abierto, pese a haber sido la gran sorpresa de las nacionales, cosechó apenas un 1,5% de los votos y solo 12 ediles en todo el país.

Coalición Republicana

La coalición oficialista llegó a un acuerdo en 2024 para presentarse bajo un mismo lema en tres departamentos: Canelones, Salto y Montevideo. Y lo más probable es que en dos de esos lugares Cabildo no aporte ningún candidato.

En el departamento canario no solo no van a presentar candidato sino que el diputado electo Álvaro Perrone le transmitió a los candidatos de la Coalición Republicana que no va a ser parte de la campaña electoral.

Por los votos de octubre a Cabildo no le correspondía presentar un candidato (serán dos blancos y un colorado) pero Perrone sí había empezado a charlar con Sebastián Andújar, Alfonso Lereté y Walter Cervini para llegar a algún tipo de arreglo, ya sea para abrir lista propia para apoyar a alguno o para poner nombres de su sector en la lista de alguno de ellos.

Sin embargo, según pudo saber El Observador a partir de fuentes políticas, el miércoles llamó a los tres candidatos y les transmitió que para él lo mejor era no participar de la campaña electoral. Perrone es uno de los dos diputados cabildantes que logró retener la banca y será parte de una cámara de diputados en la que al Frente Amplio le faltan dos votos para alcanzar la mayoría parlamentaria.

En Salto la situación es similar. El diputado Rodrigo Albernaz –que había guardado su nombre en las internas de 2024 para poder presentarse por la Coalición Republicana– no quiere ser candidato y no habrá representante del partido en nómina del nuevo lema. “Las dos principales agrupaciones de Salto, Guayabos y Salto Oriental, están prácticamente dando un paso al costado de la política”, dijo Albernaz a El Observador.

La situación en la capital no es muy distinta. La diputada Silvana Pérez Bonavita que fue electa para mantener la banca no está dispuesta a asumir el desafío de la campaña pero hay dos nombres que sí tienen ganas de tomar la posta: Javier Cabo y Roque García. De todos modos, varios dirigentes son partidarios de no presentar candidatos y el tema económico pesa a la hora de tomar decisiones. La convención está convocada para el 29 de enero. Formalmente debe "desistir" de presentar un candidato con el lema, pero la instancia suele aprovecharse para proclamar a quien competirá dentro de la Coalición Republicana.

Falta plata

Uno de los temas que complica la presentación de candidaturas a lo largo y ancho del país es la falta de recursos económicos. El tema ya fue discutido durante la campaña para las elecciones nacionales, con algunos reclamos de los sectores al partido por no aportar los recursos necesarios. Incluso, varios dirigentes quedaron endeudados ante la debacle electoral ya que no podrán recuperar casi nada de lo invertido.

En ese contexto fue que el partido tomó acciones para tratar de robustecer sus arcas pero el éxito de esas medidas está por verse. A fines de 2024 el partido hizo llegar a todos aquellos que ocupan un cargo en representación de Cabildo Abierto una carta en la que avisaba que el partido comenzaría a retener un 15% del salario y citaba para justificar esta acción la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos.

Esa carta cayó muy mal entre muchos dirigentes cabildantes a tal punto que hubo pedidos de renuncias y amenazas de abandonar el partido. Sin embargo, el presidente interino del partido, Ignacio Curbelo, que firmaba la carta, dijo a El Observador que los cargos se podían negar a hacer ese aporte aunque prefirió no dar detalles sobre un tema interno del partido.

La falta de dinero, la debacle electoral y un mal manejo interno debilitan las posibilidades de Cabildo Abierto y pintan un panorama poco alentador para el partido.