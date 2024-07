Después de 114 días, mujer que seguía presa en Bolivia por tener 7 gramos de marihuana volverá a Uruguay

Sus familiares indicaron que la mujer se encuentra "completamente sola y anímicamente devastada" en la cárcel de Obrajes de La Paz, luego de que el pasado 3 de julio liberaran a Silvia, su madre. Por eso, pidieron que Cancillería hiciera gestiones de "alto nivel" para que las autoridades bolivianas cumplieran los plazos procesales.

"No podemos esperar más. No podemos tolerar otra prórroga injustificada. Solo queremos que Virginia pueda aceptar su responsabilidad por el delito por el que fue acusada –que no tiene pena de prisión– y volver a nuestra patria. No la dejen sola", se lee en una carta enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La historia de las dos uruguayas que terminaron presas en Bolivia y el relato de la madre

Madre e hija fueron detenidas el pasado 17 de marzo en el Aeropuerto de El Alto cuando un oficial encontró siete gramos de marihuana en la valija que iban a despachar para su viaje a Uruguay. En primera instancia las imputaron por tráfico –delito que tiene una pena de 10 a 25 años de prisión en Bolivia– y las enviaron a la Cárcel de Obrajes de La Paz, pero en mayo el fiscal revirtió la decisión: sobreseyó a Silvia e imputó a Virginia por consumo.

Uno de los puntos claves para este cambio fue que Virginia está registrada como consumidora de cannabis en Uruguay, detalló Rey.

Tras el cambio de carátula, las uruguayas esperaron más de un mes en que sus casos avanzaran para salir de prisión. El 3 de julio liberaron a Silvia, luego de que la justicia ratificara su sobreseimiento.

En un audio, al que accedió El Observador, la madre sostuvo que viajó a Bolivia con la "ilusión" de conocer el Salar de Uyuni y el lago Titicaca, pero que todo se convirtió en una "pesadilla infernal" cuando las detuvieron al encontrarles la marihuana.

Sé lo que estarán pensando: 'Qué imprudencia, qué inconciencia, qué irresponsabilidad'. Sí, todo eso es cierto. Pero la pesadilla que vivimos después y que nos tiene aún retenidas en Bolivia no la merece nadie. Fuimos tratadas como narcotraficantes", narró la mujer.

"Estar presas en un país extraño aisladas de fmailia y amigos, sin nadie a quién recurrir en condiciones muy deprivadas y a cuatro mil metros de altura es aterrador. Los días transcurren lentos y la incertidumbre es bestial", explicó.