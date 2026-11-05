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Devoluciones de IRPF de la DGI: quiénes cobran en noviembre y cuándo se habilitan los pagos

Además de los pagos previstos para noviembre, la DGI estableció una nueva tanda de devoluciones para diciembre

5 de noviembre de 2026 7:48 hs
Pesos uruguayos

Pesos uruguayos

Foto: Inés Guimaraens

La Dirección General Impositiva (DGI) realizará en noviembre una nueva tanda de devoluciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de acuerdo con el calendario de pagos establecido para 2026.

Los contribuyentes que hayan presentado su declaración jurada hasta el 7 de noviembre y tengan saldo a favor podrán acceder a la devolución a partir del 16 de noviembre, aunque la fecha dependerá de la modalidad de cobro elegida.

Devoluciones de IRPF: quiénes cobran en noviembre

Según el calendario de la DGI, las fechas previstas para noviembre son las siguientes:

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  • 16 de noviembre: se habilitan las devoluciones mediante depósito bancario para quienes hayan presentado su declaración jurada hasta el 7 de noviembre.

  • 30 de noviembre: podrán cobrar en redes de cobranza, como Abitab y Redpagos, los contribuyentes comprendidos en esa misma tanda que hayan optado por el pago presencial.

Estas fechas corresponden a las personas que hayan realizado la declaración jurada dentro del plazo establecido y tengan una devolución de IRPF pendiente.

Cómo consultar si tengo una devolución de IRPF para cobrar

Los contribuyentes pueden verificar si tienen saldo a favor a través del portal oficial de la DGI.

Para realizar la consulta deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio de Servicios en línea de la DGI.

  • Acceder a la sección de consultas rápidas o identificarse mediante su usuario digital.

  • Ingresar el número de cédula de identidad y, cuando corresponda, el RUT de la empresa.

  • Completar el código de verificación solicitado por el sistema y confirmar la consulta.

El sistema permite comprobar si existe una devolución disponible para cobrar.

Cuándo son las próximas devoluciones de IRPF de la DGI

Además de los pagos previstos para noviembre, la DGI estableció una nueva tanda de devoluciones para diciembre.

En ese caso, los contribuyentes que presenten su declaración jurada hasta el 4 de diciembre y tengan saldo a favor podrán cobrar a partir del 15 de diciembre mediante depósito bancario, mientras que quienes hayan optado por las redes de cobranza tendrán el dinero disponible desde el 28 de diciembre.

Las fechas forman parte del calendario oficial de devoluciones de IRPF publicado por la DGI.

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