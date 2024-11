Diego Labat dijo que "las propias bases programáticas del Frente Amplio hoy plantean aumento de impuestos"

"Claramente hay que corregir gastos, ser más eficiente, pero por el lado de la autoridad, de la austeridad y no más impuestos. Antes que fuera candidato Oddone decía que era muy difícil solamente con la austeridad bajar el déficit fiscal. Y bueno, sí, es así. Las propias bases programáticas del Frente hoy plantean aumento de impuestos, al patrimonio, al gran capital, y ahí uno se hace la pregunta, si van por ahí, ¿cómo queremos más inversión y cómo entonces queremos más crecimiento y más empleo si uno sigue poniendo más impuestos? No, yo creo que claramente no se pueden poner más impuestos", agregó

Para conseguir la austeridad que propone, comenzaría por "racionalizar mucho el gasto, por tener un capital humano en el Estado cada vez mejor, manejándolo y gestionándolo como se debe en el siglo XXI, con una transformación moderna del Estado. Pero en estos cinco años no se pudo, ahorrando no se pudo bajar el déficit fiscal. No, no, se han hecho muchas cosas, pero el déficit fiscal bajó. Pero los números han sido bastante mejores, a pesar de haber tenido que gastar 4.400 millones en cuestiones extras por la pandemia, por las vacunas, por la sequía".

"Durante los tres gobiernos del Frente entraron más de 75.000 funcionarios públicos. En este gobierno se bajaron 4.500. Hay que seguir trabajando, hay que modernizar, hay que tratar cada vez mejor a los funcionarios públicos y valorar su actuación y tener gestión que sea cada vez mejor y como se debe en el siglo XXI para tener un Estado que dé resultados del siglo XXI", reflexionó.