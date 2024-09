Director latinoamericano de programa global estadounidense dijo que división en el Frente Amplio sobre Venezuela es "decepcionante"

Sin embargo, criticó que el candidato frenteamplista bromeó cuando le consultaron si invitaría a Maduro a su asunción si es elegido presidente, y citó su frase: "No sé, che, eso nunca se me ocurrió. Hay que ver cuántas invitaciones hacemos. Viste cuando hacés un cumpleaños, para cuánto te da la torta".

Las últimas declaraciones de Orsi sobre la situación en Venezuela datan del 11 de setiembre, cuando dijo que "por supuesto es una dictadura" lo que ocurre en ese país, si "el único esquema es dictadura o democracia".

"Yo siento la necesidad de analizar estas cosas con una lupa para no errar. Y en realidad, cuando no hay libertad, cuando hay presos políticos, cuando hay 7 millones de personas que se tuvieron que ir del país, creo que no hay dos lecturas. Si el esquema es A o B, está bien, vamos a ese esquema bien cerradito. ¿Dictadura, democracia? Dictadura", afirmó el candidato frenteamplista.