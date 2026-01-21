"Disfruten lo votado" y "ajuste fiscal": oposición cuestionó modificaciones en IRPF anunciadas por el Poder Ejecutivo

El aumento de un 4,38% —de $ 6.576 a $6.864— de la Base de Prestaciones y Contribuciones ( BPC ) informado este martes por el Poder Ejecutivo despertó las críticas de varios legisladores de la oposición .

La BPC es la unidad de referencia que está detrás del cálculo de las franjas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) , y que también se utiliza para el pago de distintas prestaciones sociales o becas de estudio.

Horas atrás, y mediante un comunicado, el Ministerio de Economía (MEF) señaló que se retomó el criterio de ajuste de la BPC en función de la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) , tal como había sucedido hasta el 2020.

Añadió que luego de considerar la baja pronunciada de la inflación hacia el cierre de 2025 —que registró una variación anual de 3,65%— y que la inflación esperada para 2026 se sitúa en torno a 4,5%, se resolvió hacer uso de la facultad prevista en el artículo tercero de la Ley Nº17.856, que permite ajustar hasta un 20% por encima de la variación del IPC .

Con el nuevo ajuste, la franja mínima de aportes de IRPF pasa de $ 46.032 a $ 48.048. Esto significa que los haberes mensuales por debajo de este importe no estarán alcanzados por el impuesto.

La medida molestó a varios legisladores de la coalición, entre ellos el senador Sebastián da Silva, que en X ironizó escribiendo: "disfruten lo votado".

"Incrementa lo que se paga por IRPF e incorpora nuevos trabajadores y jubilados. Sexto ajuste fiscal en menos de un año. Disfruten lo votado", escribió.

Hay que agregar el aumento de las BPC.

Incrementa lo que se paga por IRPF e incorpora nuevos trabajadores y jubilados.

Incrementa lo que se paga por IRPF e incorpora nuevos trabajadores y jubilados .

6 to ajuste fiscal en menos de un año.

— Sebastian Da Silva (@camboue) January 21, 2026

El también legislador blanco, Rodrigo Blás, se expresó en un tono similar y señaló que "continúa el ajuste fiscal".

"Más trabajadores y jubilados pagarán IRPF y muchos que ya pagan pagarán más. Otro cambio de criterio que significa más para el Estado y menos para el trabajador. Cuando la gente levanta cabeza, se la cortan con aumento de impuestos", escribió.

"Una y otra vez (Fonasa, IRPF, combustible, residencia fiscal, etc.), cuando tienen que elegir, la elección es más para el gasto ineficaz, menos para la gente", agregó.

Continúa el ajuste fiscal. Más trabajadores y jubilados pagarán IRPF y muchos que ya pagan pagarán más. Otro cambio de criterio que significa más para el estado menos para el trabajador. Cuando le gente levanta cabeza se la cortan con aumento de impuestos.

— Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) January 21, 2026

Quien también se expresó sobre el anuncio del gobierno fue la excandidata a vicepresidenta de la República, Valeria Ripoll.

"Esto votaste... en menos de 1 año, todas las decisiones de este gobierno están atadas a recaudar más y más dinero, no les importa el cómo", comenzó en X.

De acuerdo con Ripoll con la suba de "las franjas de IRPF" hoy se dio la "gota que derrama el vaso".

"Suben las franjas de IRPF, perjudicando a miles de familias de trabajadores, ¡todo lo contrario a lo que hizo el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou que lo había bajado!", continuó.

"Me gustaría saber qué pensás hoy, que en menos de 1 año de gobierno, el Frente Amplio destruye todo lo que toca, y nos faltan 4 años más... Estos sí que empezaron a pintar como los peores 5 años de nuestras vidas", agregó.

Finalmente invitó a la gente a que "analice un poquito más antes de votar" y que "no crean cuando escuchen tanta mentira como en la última campaña electoral".

Esto votaste... en menos de 1 año, todas las decisiones de este gobierno están atadas a recaudar más y más dinero, no les importa el cómo.

Hoy la gota que derrama el vaso, suben las franjas de IRPF, perjudicando a miles de familias de trabajadores, todo lo contrario a lo que…

— Valeria Ripoll (@Valeriaripoll3) January 21, 2026

Estos dichos de Ripoll fueron respondidos por el investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y asesor en oportunidades puntuales del presidente Yamandú Orsi, el contador Gustavo Viñales.

"Repite el discurso anti-impuestos plagado de errores, de lo que se hizo antes y que se hizo ahora. Sin pretender que entienda cómo funciona el IRPF, o cómo es la única opción correcta indexar las BPC por inflación, evidencia el problema de no hablar seriamente de impuestos", cuestionó.

Repite el discurso anti-impuestos plagado de errores, de lo que se hizo antes y que se hizo ahora. Sin pretender que entienda cómo funciona el IRPF, o cómo es la única opción correcta indexar las BPC por inflación, evidencia el problema de no hablar seriamente de impuestos.

— Gustavo Viñales (@Vinalesgustavo) January 21, 2026

En otro posteo, Viñales apuntó contra los "analistas" y "dirigentes políticos" que definieron el anuncio del gobierno como un "ajuste fiscal".

"La cantidad de analistas (sic) y dirigentes políticos, refiriendo a la indexación de las BPC por inflación para el IRPF-IASS, como un 'ajuste fiscal', da cuentas de la degradación del debate político en UY. De la falta de ideas, de la falta de capacidades técnicas mínimas", expresó.