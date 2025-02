Eduardo González: el balance de la gestión y los desafíos en política de vivienda

"Vivienda Promovida sigue siendo un motor económico, pero ya no responde estrictamente a su carácter social. Por eso, creamos 'Entre Todos', donde el 86% de las viviendas construidas están en el interior del país. Se logró financiar hasta el 95% del valor de las viviendas a través de un fondo de garantía, permitiendo que muchas familias accedan a la casa propia", explicó.

El programa "Entre Todos" cuenta con 4.665 viviendas aprobadas, González señaló que en este programa la inversión estatal es mínima ya que los bancos y las empresas privadas financian la mayor parte.

Este modelo permite que el grueso de los fondos públicos se destine a la población más vulnerable. "Es un sistema sostenible en el tiempo porque evita sobrecargar al Estado y permite que las familias con mejores condiciones económicas se apoyen en el financiamiento privado", agregó González.

La necesidad de mayor visibilidad del trabajo del Ministerio

Uno de los desafíos señalados por González es que muchas de las acciones del Ministerio de Vivienda pasan desapercibidas para la opinión pública. "El Ministerio diseña y ejecuta políticas habitacionales, pero muchas veces su labor queda invisibilizada. Tenemos convenios con intendencias y distintos organismos para planes de autoconstrucción, rehabilitación urbana y subsidios, pero pocas veces se conoce el impacto real de estas iniciativas", comentó.

González manifestó que, en particular, los programas de rehabilitación urbana permitieron la mejora de varias viviendas en Montevideo e interior, generando oportunidades para quienes viven en zonas que antes estaban deterioradas. "Es un trabajo constante, que requiere coordinación entre distintos niveles del Estado y el sector privado, pero que realmente mejora la calidad de vida de la gente", subrayó.

La problemática del edificio de madera

Uno de los temas que han generado atención en el ámbito de la construcción es el proyecto de edificación en madera. Si bien hubo un interés institucional y apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), González contó que el proceso ha tenido demoras debido a que la empresa responsable no ha levantado las observaciones requeridas. "El trámite se inició formalmente en octubre de 2023, pero la empresa aún no ha cumplido con los requisitos. No es que el Ministerio haya trancado el proceso, sino que se deben cumplir ciertos pasos reglamentarios", aclara.

El proyecto pretendía ser una innovación en la construcción sostenible en Uruguay, apostando por materiales renovables y técnicas modernas. Sin embargo, la falta de avances administrativos ha impedido su desarrollo. "Es fundamental que se cumplan con todos los requerimientos técnicos y legales para garantizar la seguridad y viabilidad del proyecto", señaló el jerarca.

Beneficio a los buenos pagadores en cooperativas

Otro hito relevante de la gestión fue el convenio con la Federación Uruguaya de cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) para beneficiar a las cooperativas que mantienen sus pagos al día. "El beneficio del 2% a los buenos pagadores se firmó en abril de 2023. Inicialmente, hubo desacuerdos pero tras un trabajo conjunto logramos destrabar la situación. Este beneficio impacta en 160 cooperativas", detalló González.

El acuerdo representa un avance importante para muchas familias que forman parte del sistema cooperativo de vivienda. "Este tipo de incentivos fomentan la cultura del pago responsable y contribuyen a la sostenibilidad de las cooperativas", enfatizó.

Proyecciones y mejoras futuras

González reconoció que siempre hay aspectos mejorables en la política habitacional y que los nuevos responsables del Ministerio tendrán la oportunidad de profundizar en ciertas áreas. "Siempre hay ajustes por hacer. Por ejemplo, en el caso de 'Entre Todos', hemos aprendido que es fundamental hacer revisiones periódicas de los topes de subsidios para asegurarnos de que realmente cumplen su función", comentó.

El crecimiento de la población y las necesidades cambiantes de las familias uruguayas requieren que la política de vivienda continúe evolucionando. "Las nuevas autoridades podrán seguir mejorando lo que hicimos, pero dejamos un camino trazado con bases sólidas para continuar con el desarrollo habitacional en Uruguay", concluyó.