Investigación revela la ventaja de los barrios pobres de Montevideo en el acceso a "contextos ambientales favorables"

La investigación analiza la distribución de las islas de calor urbanas –tema que inspiró una nota anterior de El Observador –. Es un fenómeno térmico donde modificaciones asociadas a la urbanización aumentan las temperaturas del aire y de la superficie. Esto afecta "los procesos y servicios de los ecosistemas, la salud y el bienestar humanos, y se ha vinculado a factores socioeconómicos y patrones de urbanización", dice el trabajo de Orlando y Berazategui. Se espera que las consecuencias de las islas de calor urbanas sean todavía más severas bajo el cambio climático.

Sin embargo, cuando en Montevideo se toma en cuenta el nivel socioeconómico de los diferentes barrios, se encuentra algo distinto a ciudades de Europa o América del Norte. Los barrios de la periferia están menos urbanizados y tienen una presencia más grande de vegetación, algo que ayuda a regular los patrones de islas de calor urbanas al enfriar las superficies a través de la evapotranspiración. Incluso, según recoge el trabajo, se encontraron diferencias de 8°C entre el centro de Montevideo y la periferia.

El siguiente gráfico muestra un análisis de isla de calor urbana a nivel de superficie (SUHI por su sigla en inglés) en Montevideo en el periodo 2017–2022:

Análisis de isla de calor urbana a nivel de superficie (SUHI por su sigla en ingles de surface urban heat island) en Montevideo en el periodo 2017–2022

Foto: An urban ecology primer for Montevideo: Heat island in a Latin American social-ecological context