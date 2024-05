Trabajaba en el Pasteur, era muy querido y no pensaba ir a los festejos de Nacional: la historia de Jonathan Otero, el hincha asesinado

Tras su muerte, la madre de Jonathan realizó una publicación en su Facebook. "Cómo hacer cuando ya no tengo tu risa, cuando mis nietas y nieto lloren y pidan . Cómo contener a mi nuera, que todo lo hacían juntos. De dónde saco fuerzas" , escribió la mujer, y concluyó: "Me desgarró el alma".

"Siempre te preguntaba que necesitábamos, y si nosotros necesitábamos algo de ropa para un paciente él iba y con mucho gusto te conseguía", recordó Silva, quien lamentó que la muerte de Otero es "injusta" y "una gran pérdida".

La trabajadora aseguró que los empleados que se vinculaban con Jonathan en el día a día están todos "impactados" por la noticia. "El que lo conocía lo quería", agregó.

Otra compañera de trabajo recordó a Otero como "una excelente persona, excelente compañero, excelente padre de familia", en una entrevista con Subrayado.

La mujer remarcó la "pasión por Nacional" que sentía Jonathan, y destacó que "no había un día que no hablara de fútbol". Incluso, aseguró que "no estaba en los planes" de Otero ir a los festejos del martes.

"De la nada fue a festejar, a demostrar su compromiso con su cuadro, su apoyo, su alegría, y lamentablemente hoy no lo tenemos con nosotros", lamentó.

Silva, sin embargo, dijo que con ella Jonathan casi nunca hablaba de fútbol, sino que hablaba mucho de sus hijos. "Era muy familiero, siempre pensando en sus vacaciones en familia", rememoró.

Compañeros de Otero organizan venta de rifas para colaborar con su familia

La Comisión Interna del Hospital Pasteur (CIHP) organiza una venta de rifas para colaborar con la familia de Otero.

Según se lee en una publicación de la organización en Facebook, cada rifa tiene un valor de $ 50 y sortea una estadía en temporada baja en las cabañas de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) en Punta Ballena.

La CIHP también comunicó que el velatorio de Otero se realizará en Forestier Pose este miércoles de 12:00 a 16:00.