/ Nacional / POLICIAL

Encontraron otro auto incendiado en Carrasco: esta vez fue en la Rambla y es el cuarto de los últimos meses

El vehículo fue encontrado en llamas sobre las 07:30 en la Rambla República de México, cerca de la esquina con la calle Puyol

7 de agosto 2025 - 10:43hs
Patrullero de la Policía. (Archivo)

Patrullero de la Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

La Policía investiga un nuevo incendio de un auto en el barrio Carrasco ocurrido este jueves por la mañana, el cuarto de este estilo en los últimos meses, confirmó El Observador.

El vehículo, una camioneta utilitaria Nissan, fue encontrado en llamas sobre las 07:30 en la Rambla República de México, cerca de la esquina con la calle Puyol.

Varios vecinos llamaron al 911 para reportar el incendio, que minutos después fue apagado por un destacamento de bomberos.

Según indicaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador, la principal hipótesis de las autoridades es que el auto sufrió un desperfecto mecánico que llevó a que se prendiera fuego, minutos después de que su conductor lo estacionara en el lugar.

Se trata del cuarto incendio de un auto ocurrido en el barrio Carrasco desde que en mayo dos hombres incendiaron el vehículo del titular del grupo de medios Magnolio, Francisco De Posadas, frente a su casa.

El segundo caso ocurrió a principios de junio, cuando unos delincuentes incendiaron con bombas molotov la camioneta de otro empresario en las calles Nariño y Viña del Mar.

El tercer crimen se perpetró el pasado 30 de julio, cuando un cuidacoches del barrio prendió fuego parte de un Audi A3 perteneciente a un abogado que vive en las calles Potosí y Gabriel Otero. El responsable de este delito fue detenido el pasado sábado.

Carrasco incendio auto policía

