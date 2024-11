"Eso se lo tenés que preguntar a Delgado": la respuesta de Lacalle Pou ante el reclamo de un vecino en Ciudad del Plata

" No, no, por ahora no tengo nada ", le respondió primero Lacalle Pou, según se ve en el video registrado por Canal 5.

"Eso se lo tenés que preguntar a Delgado. A mí no me cabe la menor duda de que es una necesidad y que debería ser una prioridad, pero yo no te lo puedo asegurar para adelante porque no soy candidato”, le aseguró Lacalle Pou.

Antes, otro vecino se había acercado al presidente para trasladarle la necesidad de construir un hospital en Ciudad del Plata.

"Es una realidad que ya hay más de 40 mil habitantes acá y es de extrema necesidad que tengamos una sala de internación, que los niños puedan nacer acá", le dijo el hombre.

Lacalle Pou reconoció que era un "debe" y una "necesidad".