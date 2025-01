"Estoy contento": el niño que recibió una descarga de 220 voltios el día previo a la Navidad volvió a su casa

"Como padres lo vivimos fatal, porque fue el 24 (de diciembre) a las 15:30 y bueno, él es un niño que tuvo el riesgo de perder su vida porque recibió demasiada descarga eléctrica. En el camino de Pando a Montevideo nos dijeron que podía llegar sin vida al hospital", contó la madre.

Según reveló Yanet, no saben qué fue lo que pasó o de dónde salió la descarga. "Si algún vecino o alguien puso corriente por seguridad, que tengan consciencia, porque así como al niño a mi esposo también le dio corriente al sacarlo", aseveró.

"Esa corriente era demasiado fuerte", aseguró, y detalló que el menor "estuvo más de dos minutos con corriente".

Quien también habló fue la propia víctima, Isaías, quien contó cómo vivió el momento y cómo fue llegar a su casa tras pasar varios días internado.

"Tengo pocos recuerdos, yo estaba hablando con los chicos, me agarré del cable y sentía que me iba cayendo. No recuerdo más nada", reveló.

Lo que sí recuerda es lo "contento" que estaba al llegar a su casa, ya que toda su familia lo "ama mucho".