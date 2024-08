Fiscal Porteiro ya le tomó declaración a Charles Carrera y tiene todo para resolver el caso del Hospital Policial

La fiscal Porteiro que trabaja este caso con la asistencia de Asuntos Internos del Ministerio del Interior como auxiliar, ya cuenta también con varias pericias que solicitó sobre el uso del Hospital Policial por parte de la expareja de Carrera y de otras personas que no son funcionarios policiales. También interrogó en calidad de testigo a varias personas, dijeron las fuentes.

La denuncia del Ministerio del Interior se enmarca en un caso de abuso de funciones. Además la cartera había ordenado en aquel momento iniciar acciones civiles para ir contra el patrimonio del legislador por los gastos de atención de la víctima, que estimó en US$ 260 mil, había informado El País.

La investigación administrativa constató que la expareja de Carrera había hecho uso de servicios del hospital 42 veces. El Ministerio del Interior entiende que el servicio de Sanidad Policial solamente lo pueden utilizar los funcionarios policiales en actividad y en retiro y familiares de estos, acorde a lo que establece el artículo 140 del Decreto Ley 14.416, de 1974. De hecho, dos funcionarios del actual gobierno que lo utilizaron se vieron obligados a renunciar, uno fue el exdirector de Secretaría Luis Calabria -que hizo una consulta a un médico- y el otro fue el exdirector de Convivencia, Santiago González, por atenderse y sacar medicamentos.

También hay otra interpretación del tema en virtud de que la Ley 13.640, de 1967, determina que “atenderá al personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares a cargo del funcionario, así como también a los jubilados y pensionistas policiales y familiares a su cargo”.

Carrera había respondido a esa denuncia señalando que formaba “parte de una campaña de enchastre perpetrada con fines extorsivos”. “Mi enfrentamiento con Heber viene porque soy uno de los denunciantes de la entrega del Puerto a Katoen Natie, así como de otros notorios hechos de corrupción de este gobierno. No me van a callar la boca y no voy a ceder ante las extorsiones”, expresó el senador a La Diaria. Agregó que “se hicieron las cosas bien”.

Carrera pidió a Fiscalía que se archive la denuncia

En febrero de este año el senador Carrera había pedido a Fiscalía el archivo de la investigación en su contra. Según consignó El País, Carrera se basó en la defensa que hizo la propia cartera en el juicio reparatorio que inició Hernández al Estado. Planteó que es “insólitamente contradictorio que se alegue buena fe y justicia, como elementos principales de la respuesta que dio el Ministerio del Interior a quien fuera víctima de un accionar irresponsable de un funcionario policial”. “Luego —casualmente tras nuestra denuncia por la entrega del puerto de Montevideo— se nos persigue penalmente invocando razones contrarias a aquellos argumentos esgrimidos oportunamente”, acotó.

El senador acusó al Ministerio de incurrir en “fraude procesal” por hacer “uso abusivo del poder por parte del actual Ministerio del Interior, denunciando a sabiendas, hechos y conductas que, además de no tener ninguna relevancia jurídico penal, fueron calificadas como garantistas y humanitarias”.