"Es una rata de caño": Sebastián Da Silva criticó a Charles Carrera por cuestionar dichos de Lacalle

La polémica surgió luego de que Lacalle mencionara de forma indirecta la decisión de Yamandú Orsi de no ir a actividades mientras se sostenga la campaña electoral debido a que no es justo compartir su visión compartiendo el estrado con varios candidatos de la coalición.

"Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando no iba a un examen y me hacía la rata era porque me había rifado todas las bolillas", manifestó en ese entonces Lacalle Pou sobre el final de su discurso en un almuerzo por el Día del Exportador.