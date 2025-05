Fiscalía pidió prórroga para seguir investigando a Gustavo Penadés; la ley le permite extenderlo hasta octubre

Según supo El Observador, la audiencia con la jueza Marcela Vargas está prevista para el 5 de junio, lo que deja poco margen de maniobra en caso de que la Justicia no le apruebe la extensión. Si Vargas le negara la extensión del plazo, la Fiscalía podría apelar la decisión, pero es posible que la respuesta de segunda instancia no llegue a tiempo, y eso obligaría a la fiscal a dejar de introducir evidencias en la carpeta de investigación y presentar la acusación.

Desde que inició la investigación, la fiscal Ghione ha tenido varios cambios en el equipo, cuyo turno que tiene más de 1.000 casos a estudio vinculados a delitos sexuales. Más de la mitad del plazo de investigación se lo llevó todo el capítulo conocido como la "trama", en el que varios funcionarios del Estado terminaron condenados por intentar ayudar a Penadés e investigar a presuntas víctimas de manera ilegal.

El pedido de extensión del plazo llega luego de que la Fiscalía de Corte e incluso Tribunales de Apelaciones dieran mensajes de que el proceso se estaba dilatando demasiado y que Ghione debía acusar.

Incluso Laura Robatto, abogada de Penadés, ha dicho en varias ocasiones que el hecho de que la fiscal no acuse deja en evidencia, según su mirada, que no tiene suficiente prueba para acusar. "A un año y medio (de abierta la causa) no tiene prácticamente evidencia", dijo Robatto a Desayunos Informales a principio de año. Sin embargo, quienes apoyan el trabajo de la Fiscalía y conocen los pormenores de la investigación consideran que con lo que ha conseguido hasta ahora está "sobrada de prueba".