Formalizaron a un policía y otras tres personas por trata y explotación sexual de menores del INAU: 180 días de prisión preventiva

La Justicia formalizó a tres hombres y una mujer detenidos en el marco de la operación Tridente , una investigación por una presunta red de trata y explotación sexual de adolescentes vinculados al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Los cuatro deberán cumplir 180 días de prisión preventiva, según informó este viernes el Ministerio del Interior.

Entre los formalizados se encuentra un funcionario policial de 40 años, al que se le atribuyeron delitos vinculados a la retribución de menores por actos sexuales, el uso de tecnologías para contactar adolescentes con fines sexuales y la revelación de secretos.

La investigación comenzó a partir de denuncias presentadas por el INAU sobre "salidas no autorizadas" de adolescentes que se encontraban bajo su amparo. A raíz de estas denuncias, las autoridades identificaron indicios de una posible red de trata de personas.

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Los procedimientos se desarrollaron en los barrios Belvedere y Maracaná, en Montevideo, y en San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó, donde la Policía realizó varios allanamientos y detuvo a los cuatro implicados.

De qué delitos fueron acusados los cuatro formalizados

Según detalló el Ministerio del Interior, el funcionario policial de 40 años fue formalizado por un delito de retribución o promesa de retribución a una persona menor de edad por la ejecución de actos sexuales, en reiteración real con un delito de uso de tecnologías para contactar a menores con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual y un delito de revelación de secretos.

Por su parte, una mujer de 19 años fue formalizada por trata de personas, asociación para delinquir, divulgación de imágenes o grabaciones de contenido íntimo, difusión de material pornográfico de adolescentes y uso de tecnologías para contactar a menores con fines sexuales.

Un hombre de 20 años fue formalizado por los mismos tipos de delitos: trata de personas, asociación para delinquir, divulgación de contenido íntimo, difusión de material pornográfico de adolescentes y uso de tecnologías para contactar a menores con el propósito de cometer delitos contra la integridad sexual.

Finalmente, un hombre de 31 años, poseedor de antecedentes penales, fue formalizado por los delitos de trata de personas y asociación para delinquir.

Los cuatro permanecerán en prisión preventiva durante 180 días, mientras continúa la investigación bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5° Turno de Montevideo.

Cómo fue la operación Tridente y qué incautó la Policía

La operación estuvo a cargo de los departamentos de Investigación de Delitos Especiales (DIDE) y de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, junto con la Dirección de Investigación de Delitos Sexuales (DIDES) de la Jefatura de Policía de Montevideo.

A partir de tareas de inteligencia, vigilancia y análisis de información, los investigadores solicitaron órdenes de detención y allanamiento que se ejecutaron en distintos puntos de Montevideo y Tacuarembó.

Durante los procedimientos, la Policía incautó teléfonos celulares, computadoras, una balanza de precisión, una munición calibre 9 milímetros y una cuadernola con anotaciones, entre otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Además de los cuatro detenidos, otro hombre se presentó voluntariamente ante la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol para ser indagado. Por disposición de Fiscalía, quedó emplazado sin fecha, por lo que deberá comparecer cuando sea requerido por las autoridades.

El Ministerio del Interior informó que también se coordinaron acciones con el INAU, la Fiscalía y otros organismos del Estado para garantizar el resguardo de las víctimas durante los procedimientos.

La investigación continúa para determinar el alcance de la presunta red de trata y las responsabilidades de las personas involucradas.