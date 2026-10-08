Un policía y otras tres personas fueron detenidas por Interpol en investigación de explotación sexual de menores del INAU

Cuatro personas fueron detenidas en el marco de la operación Tridente, una investigación por una posible red de trata vinculada a la explotación sexual de menores que están bajo el amparo del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

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Los procedimientos incluyeron allanamientos en los barrios montevideanos de Belvedere y Maracaná, además de uno en San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado divulgado este jueves.

Entre las personas detenidas hay un funcionario policial. Además, un hombre se presentó voluntariamente ante la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol para ser indagado. Por disposición de Fiscalía, quedó emplazado sin fecha, lo que implica que deberá comparecer cuando sea requerido por las autoridades.

La investigación comenzó a partir de denuncias presentadas por INAU sobre "salidas no autorizadas de adolescentes". A partir de esto, las autoridades identificaron indicios de una posible red de trata y avanzaron con tareas de inteligencia, vigilancia y análisis de la información reunida, que resultaron en órdenes de detención y allanamiento.