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Un policía y otras tres personas fueron detenidas por Interpol en investigación de explotación sexual de menores del INAU

Investigan una posible red de trata a raíz de denuncias presentadas por INAU por "salidas no autorizadas" de adolescentes

8 de octubre de 2026 19:25 hs
Operativos de la Policía

Operativos de la Policía

Foto: Ministerio del Interior

Cuatro personas fueron detenidas en el marco de la operación Tridente, una investigación por una posible red de trata vinculada a la explotación sexual de menores que están bajo el amparo del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Los procedimientos incluyeron allanamientos en los barrios montevideanos de Belvedere y Maracaná, además de uno en San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado divulgado este jueves.

Entre las personas detenidas hay un funcionario policial. Además, un hombre se presentó voluntariamente ante la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol para ser indagado. Por disposición de Fiscalía, quedó emplazado sin fecha, lo que implica que deberá comparecer cuando sea requerido por las autoridades.

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La investigación comenzó a partir de denuncias presentadas por INAU sobre "salidas no autorizadas de adolescentes". A partir de esto, las autoridades identificaron indicios de una posible red de trata y avanzaron con tareas de inteligencia, vigilancia y análisis de la información reunida, que resultaron en órdenes de detención y allanamiento.

Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, computadoras, una balanza de precisión, una munición calibre 9 milímetros y una cuadernola con anotaciones, entre otros objetos.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5.º Turno de Montevideo.

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