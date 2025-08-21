Fuerte golpe a la piratería audiovisual: detienen al creador de "Al Angulo TV" por retransmitir partidos de fútbol de forma ilegal

La Justicia argentina dio un paso importante en la lucha contra la piratería audiovisual al detener al creador del sitio web “Al Angulo TV” , quien retransmitía ilegalmente partidos de fútbol nacionales e internacionales , así como eventos deportivos de alto perfil, como la Fórmula 1 . La detención se produjo luego de un allanamiento en el domicilio del acusado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos .

El operativo, llevado a cabo por la Policía Federal Argentina y la DDI San Isidro bajo la dirección del Juzgado de Garantías 4 de San Isidro , fue realizado en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (UFEIC) de la Provincia de Buenos Aires. Durante el allanamiento, se incautaron computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos tecnológicos utilizados para llevar adelante la ilegal retransmisión de contenido robado a programadores de eventos deportivos.

Según la investigación, el acusado operaba con una serie de 14 dominios que funcionaban como espejos para replicar el contenido pirateado. Además, el sitio web contaba con un aplicativo para dispositivos Android que permitió a “Al Angulo TV” obtener un gran alcance en el país, convirtiéndose en uno de los canales más importantes de distribución de contenido ilegal.

Los informes indican que, además de la transmisión pirata, el acusado generaba ingresos a través de publicidad no oficial , exponiendo a los usuarios a riesgos de ciberseguridad, como el robo de datos personales y la instalación de malware. La Fiscalía también descubrió que los fondos obtenidos se administraban mediante billeteras virtuales y criptomonedas, las cuales fueron incautadas durante el operativo.

El acusado, conocido en redes sociales como “Shishi”, había generado una significativa presencia en plataformas como “X”, donde se jactaba de su impunidad y de la gran cantidad de seguidores alcanzada. En un reciente mensaje desafiante, el creador del sitio comentó que, a pesar de las advertencias, nadie podría atraparlo. Sin embargo, tras una exhaustiva investigación digital, las autoridades confirmaron que "Shishi" era el único propietario y administrador de “Al Angulo TV”.

Un golpe a la piratería digital y la cooperación internacional

Este caso se enmarca dentro de una estrategia de cooperación internacional contra la piratería audiovisual, liderada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) y apoyada por LALIGA, que busca proteger los derechos de propiedad intelectual en América Latina. Entre los avances más destacados de esta lucha, se encuentran la implementación de bloqueos dinámicos por DNS e IP contra sitios ilegales y la eliminación de las aplicaciones piratas MagisTV y FlujoTV de Google.

La utilización de plataformas piratas no solo afecta la industria audiovisual, sino que pone en peligro a los usuarios, quienes se exponen a ataques cibernéticos y el robo de sus datos personales. Además, el uso de estas plataformas perjudica la economía del deporte, desviando recursos que deberían destinarse al desarrollo de los clubes y la mejora de las competiciones.