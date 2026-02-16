Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
muy nuboso
Martes:
Mín  20°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / ACUERDO

Fuerza Aérea trabaja en concretar acuerdo de cooperación con agencia de Estados Unidos para la investigación de ovnis: el detalle del convenio

"El acuerdo apunta a poder contar con una mayor logística y así elaborar y llevar adelante proyectos de observación que en otras partes del mundo ya se realizan", señaló el director de la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni) de la Fuerza Aérea, Ariel Sánchez, a El Observador

16 de febrero 2026 - 17:06hs
Ovnis
Ovnis

La Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni) de la Fuerza Aérea y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (Aaro) de Estados Unidos firmarán un preacuerdo de colaboración en la investigación de objetos voladores no identificados (ovnis).

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telenoche (Canal 4) y según pudo confirmar El Observador con fuentes de Cridovni, está previsto que el preacuerdo se concrete en marzo.

Una vez los gobiernos de ambos países lo aprueben, ambos centros proseguirán a la firma definitiva del convenio.

Más noticias
Gustavo Garzón en Ángel
ÁNGEL

Resuelven casos turbios en Uruguay, escapan de la corrección política y no son Los Simuladores: Ángel, la serie "ovni" que llegó a pantalla uruguaya

policia de tacuarembo pide ayuda para encontrar a una joven de 14 anos que desaparecio la semana pasada
TACUAREMBÓ

Policía de Tacuarembó pide ayuda para encontrar a una joven de 14 años que desapareció la semana pasada

En conversación con este medio, el coronel retirado y director de Cridovni, Ariel Sánchez, explicó que este trato de "cooperación y trabajo", que se lleva articulando desde hace varios meses, surgió a raíz de un encuentro que mantuvieron con la Aaro en agosto del 2025 en el Pentágono.

"Nos ofrecieron hardware y software para poder trabajar de una manera más adelantada en este tema", mencionó.

Mediante el convenio, Cridovni apunta a realizar una "investigación conjunta, un intercambio de información, de cooperación logística y de equipamiento".

"El acuerdo apunta a poder contar con una mayor logística y así elaborar y llevar adelante proyectos de observación que en otras partes del mundo ya se realizan", afirmó.

"Nosotros no buscamos recursos económicos, sino recursos logísticos", añadió.

Sánchez después reveló que la intención de la Aaro es, además de concretar el acuerdo, realizar en Uruguay un "workshop" invitando a todas las oficinas de investigación oficial que hay en América.

De acuerdo a este, mediante ese encuentro lo que se buscaría es "aunar criterios de investigación y trabajar e intercambiar datos de forma conjunta, utilizando un mismo programa, un mismo idioma en materia de investigación científica".

Cridovni, con más de 46 años de vigencia en el país, mantiene acuerdos vigentes de intercambio de datos con países como Perú, Chile y Argentina.

Temas:

Fuerza Aérea Estados Unidos Ovnis Cridovni

Seguí leyendo

Las más leídas

Festejo de Central Español
TORNEO APERTURA

Central Español 2-1 Peñarol: duro tropezón del aurinegro en el Campus de Maldonado,el equipo de Diego Aguirre jugó un flojísimo partido

Juan Pablo Saibene, cofundador de Qualabs y director de Montevideo Tech Ventures

Media Tech: la industria billonaria que planta bandera en Uruguay de la mano de una empresa local y su nuevo venture studio

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

El futbolista de Peñarol que rescindió contrato porque no era utilizado por Diego Aguirre y cuál es su nuevo club

Llamado para choferes
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de la Udelar para choferes ofrece sueldo de hasta $ 55 mil: mirá requisitos y cómo anotarse

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos