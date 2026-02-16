Fuerza Aérea trabaja en concretar acuerdo de cooperación con agencia de Estados Unidos para la investigación de ovnis: el detalle del convenio

La Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados ( Cridovni ) de la Fuerza Aérea y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios ( Aaro ) de Estados Unidos firmarán un preacuerdo de colaboración en la investigación de objetos voladores no identificados ( ovnis ).

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telenoche (Canal 4) y según pudo confirmar El Observador con fuentes de Cridovni, está previsto que el preacuerdo se concrete en marzo .

Una vez los gobiernos de ambos países lo aprueben, ambos centros proseguirán a la firma definitiva del convenio .

En conversación con este medio, el coronel retirado y director de Cridovni, Ariel Sánchez, explicó que este trato de "cooperación y trabajo", que se lleva articulando desde hace varios meses, surgió a raíz de un encuentro que mantuvieron con la Aaro en agosto del 2025 en el Pentágono .

"Nos ofrecieron hardware y software para poder trabajar de una manera más adelantada en este tema", mencionó.

Mediante el convenio, Cridovni apunta a realizar una "investigación conjunta, un intercambio de información, de cooperación logística y de equipamiento".

"El acuerdo apunta a poder contar con una mayor logística y así elaborar y llevar adelante proyectos de observación que en otras partes del mundo ya se realizan", afirmó.

"Nosotros no buscamos recursos económicos, sino recursos logísticos", añadió.

Sánchez después reveló que la intención de la Aaro es, además de concretar el acuerdo, realizar en Uruguay un "workshop" invitando a todas las oficinas de investigación oficial que hay en América.

De acuerdo a este, mediante ese encuentro lo que se buscaría es "aunar criterios de investigación y trabajar e intercambiar datos de forma conjunta, utilizando un mismo programa, un mismo idioma en materia de investigación científica".

Cridovni, con más de 46 años de vigencia en el país, mantiene acuerdos vigentes de intercambio de datos con países como Perú, Chile y Argentina.