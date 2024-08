Gómez dijo que sería "incapaz" de modificar resolución de Ferrero, que rechazó pericia al celular de Astesiano

Gómez dijo que con fecha 17 de julio la fiscal subrogante rechazó el recurso pero él no vio los argumentos por los cuales rechazó la solicitud de la pericia al celular de Astesiano, de la que informó el semanario Búsqueda este jueves.

Este jueves el fiscal Gómez, que regresó de la licencia médica y estará hasta el 31 de agosto en que se retirará, recibió a la fiscal Flores por varios temas del trabajo de la Fiscalía. El fiscal de Corte dijo que el tema de la pericia no estuvo en la conversación. "Ni me lo plantearon ni me presentaron nada", dijo Gómez.